Auto in fiamme a Piosina, indagano carabinieri

share

Auto in fiamme, poco dopo l’ora di cena, a Piosina (frazione di Città di Castello). Non poca paura tra i residenti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco della caserma tifernate, giunti sul posto intorno alle 21 per domare l’incendio. Con i pompieri sono arrivati anche i carabinieri, che stanno ora indagando per cercare di stabilire se le cause del rogo siano di origine dolosa o accidentale. Non si registrano feriti.

share

Stampa