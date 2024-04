"Auto e furgone fermi da giorni a Selci", erano mezzi usati dai ladri nel colpo da film ad Anghiari - Tuttoggi.info

Ritrovati alcuni dei veicoli utilizzati nel mega furto da 300 mila euro ai danni dell'azienda orafa toscana, andato a segno venerdì scorso | All'interno pochissimi "resti" del mega bottino

Un’auto e un furgone, fermi da giorni in una zona residenziale a Selci (San Giustino), a meno di un km di distanza dallo svincolo della E45, hanno insospettito non poco i residenti della frazione i quali, contattate le forze dell’ordine, alla fine hanno avuto ragione dei loro dubbi.

E’ emerso infatti che i due mezzi – parcheggiati poco distanti l’uno dall’altro – erano esattamente gli stessi utilizzati dai ladri per il colpo da film di venerdì scorso alla Nicol Preziosi di Anghiari, durante il quale la banda aveva avuto perfino il tempo di sbarrare la strada con un camion rubato e con degli alberi tagliati sul posto, portandosi via 300 kg di argento per un valore di 300 mila euro.

L’auto ritrovata – una Nissan X-Trail – anch’essa risultata rubata a Città di Castello, sarebbe stata quella utilizzata per la fuga mentre il furgone è stato il mezzo impiegato come “ariete” per sfondare la cancellata dell’attività. All’interno di entrambi sono stati recuperati dai carabinieri anche i “resti” del bottino, pochi grammi di argento in collane e altri monili.

La banda, composta almeno da 5 persone, si sarebbe dunque disfatta di entrambi i veicoli – ora sotto sequestro e a disposizione degli inquirenti – salendo su un terzo. Le forze dell’ordine stanno ora cercando indizi utili proprio dalle telecamere della zona di Selci.