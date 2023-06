Assisi pronta a celebrare la Festa del Voto 2023: gli eventi - Tuttoggi.info

La città è pronta a festeggiare la Festa del Voto 2023, in ricordo del salvataggio di Assisi dall’assedio dei saraceni, per l’intercessione orante di Santa Chiara. Con questo appuntamento annuale gli abitanti della città serafica rivolgono il loro ringraziamento alla Santa per il miracolo ricevuto.

Una giornata, quella di dopodomani 22 giugno, che segnerà, alle 11, anche la riapertura della Rocca Maggiore di Assisi, il principale monumento laico della città i cui lavori di riqualificazione sono costati all’incirca un milione di euro e che ora si spera di valorizzare al meglio per quanto riguarda il turismo. Nello specifico i lavori hanno riguardato gli adeguamenti per garantire l’accessibilità con la realizzazione di rampe esterne al cassero e la funzionalizzazione di nuovi spazi al piano nobile e al livello superiore, che saranno resi disponibili alla visita del pubblico per la prima volta e che restituiscono viste panoramiche eccezionali. Oltre a un nuovo solaio e al pavimento nel salone d’onore, è stato realizzato un camminamento-ballatoio che percorre tre lati del monumento, la scala di collegamento esterna con ricostruzione del parapetto, le rampe di accesso al cassero, la riqualificazione della torre poligonale con possibilità di accesso diretto.

Una parte centrale del progetto di valorizzazione sarà il nuovo servizio di mobilità sostenibile che consentirà attraverso due bus elettrici di nuova generazione il collegamento della parte bassa della città con la Rocca e sarà garantito anche un commento audiovideo, tradotto in cinque lingue, che guiderà gli ospiti introducendoli di fatto alla visita dei musei stimolando interesse e curiosità. Il biglietto integrato comprenderà il servizio più l’ingresso ai musei al costo di 14 euro a differenza dei 9 euro previsti per il solo percorso Spirituale Serafica Bellezza (saranno garantiti sconti e gratuità per soggetti deboli e famiglie). La Rocca Maggiore sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino ad agosto, nei mesi

di aprile maggio e settembre dalle 10 alle 18.30, nei mesi di marzo e ottobre dalle 10 alle 17.30, da novembre a febbraio dalle 10 alle 16.30. Chiusa il 25 dicembre.

Per quanto riguarda la Festa del Voto 2023, la giornata si apre in Piazza del Comune alle 5,45 quando, da Palazzo dei Priori, gli araldi con le chiarine intoneranno il “Coprifuoco”, l’Inno di Assisi ai quattro punti cardinali, seguirà il suono a festa della campana delle Laudi e di quelle delle basiliche e delle Chiese della Città per ricordare la liberazione dall’assedio. Alle 20,30 la partenza del corteo religioso che da piazza San Rufino si unisce a quello civile in piazza del Comune con la lettura dell’ordinanza del consiglio comunale, con cui il 26 maggio 1644 veniva istituita la “festa del voto”.

Dopo il saluto alle clarisse e l’omaggio floreale, il corteo si dirigerà verso il Santuario di San Damiano dove il sindaco Stefania Proietti offrirà i ceri a nome dell’amministrazione comunale, poi ci sarà la celebrazione di Compieta e la Benedizione eucaristica, l’esortazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il saluto del Ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria. Sempre nella stessa giornata ma alle 17 nella sala delle Logge in piazza del Comune, anche la mostra della Scuola Punto Assisi – Palazzo: l’esposizione dei lavori delle maestre e degli alunni dell’associazione sarà visitabile il 23, 24 e 25 giugno con orario continuato. “Con questa mostra vogliamo far vedere a cittadini e turisti il risultato dei nostri corsi di ricamo e i lavori dei nostri alunni dei quali siamo molto orgogliose – spiega la ‘fondatrice’ della scuola, Antonia Zampini – ma anche raccogliere fondi per proseguire le nostre attività”. Collaterali alla Festa del Voto 2023 anche tre concerti in programma all’alba a San Francesco (mercoledì 21 alle 6), al tramonto a San Damiano (il 23 giugno alle 19) e domenica alle 21,30 nel chiostro del Santuario della Spogliazione.