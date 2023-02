La Scuola punto Assisi – Palazzo sempre più 'sociale': arriva anche un corso di ricamo in carcere | Foto - Tuttoggi

Nata grazie al sostegno della Pro loco di Palazzo e con la collaborazione dell’associazione Palatium, la Scuola vuole recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo Punto Assisi. L’associazione ha già organizzato diversi corsi di ricamo cui hanno partecipato uomini e donne e ha l’obiettivo di insegnare non solo una tecnica ma anche di tramandare la cultura e le tradizioni legate al punto Assisi. L’iniziativa è nata dalla volontà della signora Antonia Zampini, che dirige la scuola e coordina il lavoro delle volontarie, che hanno deciso di donare tempo e saperi a chi voglia imparare questa arte.

“Risultati che ci rendono fiere del lavoro svolto – spiega la signora Zampini – e che ci spingono ad andare avanti lavorando tutte insieme, senza dimenticare le collaborazioni già avviate – con realtà assisane ma anche umbre e di fuori regione – che ci permettono di essere un’associazione ‘sociale’, in grado di creare connessioni non solo tra le persone, ma anche di essere un piccolo punto di promozione per Assisi”. Tra le iniziative in programma per il futuro, la ripartenza del corso base e avanzato del ricamo in punto Assisi, aperte a tutte le persone dai 9 anni e in programma il lunedì e il martedì al Cva Renato Sensi di Palazzo dalle 20.30 alle 22.30. Il costo del corso, comprensivo di kit di ricamo, è di 50 euro. Per informazioni è possibile chiamare Antonia al +39 339 467 2765.

Da marzo ci sarà una collaborazione con il carcere di Capanne, un progetto accettato dalla dottoressa Bernardina Di Mario, direttrice della struttura, e dedicato alle detenute con il doppio scopo di far scoprire loro il punto Assisi e di “imparare l’arte”, ma anche per attivare un percorso terapeutico attraverso il lavoro e bellezza delle creazioni ricamate a mano. Ad aprile ci sarà la partecipazione alla mostra di ricamo e merletto nel corso della settima edizione di Manidoro Fiera. A giugno ci saranno le tradizionali mostre con i lavori di ricamo in punto Assisi realizzati dagli alunni della scuola. Per ulteriori informazioni e rimanere sempre aggiornati è possibile visitare il sito www.scuolapuntoassisipalazzo.com e le pagine Facebook e Instagram della Scuola.