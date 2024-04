Arvedi Ast a Düsseldorf per Wire&Tube - Tuttoggi.info

Arvedi Ast Tubi Acciaio con uno stand avveniristico da 400 mq. in legno: a Düsseldorf il futuro dell'inox e dell'economia green

Proseguono le attività fieristiche di Arvedi AST: fino al 19 aprile l’Azienda sarà a Düsseldorf per partecipare all’edizione 2024 di Wire&Tube, esposizione biennale dedicata alla produzione, all’innovazione e alle applicazioni nel settore tubi. Arvedi AST è presente all’evento insieme alle altre aziende del Gruppo Arvedi – Acciaieria Arvedi, Centro Siderurgico Industriale, Arvedi Tubi Acciaio, Metalfer Spa, Tubificio di Terni, Ilta Inox e Arinox S.p.A. In un avveniristico stand di 400 mq, ha preso il via con “Tube” la nuova immagine corporate di Gruppo, caratterizzata dalla livrea blu istituzionale Arvedi e dall’utilizzo del legno per definire lo stand: scelta che sottolinea e rafforza – anche attraverso la materia e un design innovativo – il percorso del Gruppo e delle sue aziende verso la produzione sostenibile dell’acciaio.

Arvedi Ast a Düsseldorf

A Düsseldorf il mondo dell’inox è ampiamente rappresentato da oltre 300 operatori. Arvedi AST, in questo contesto, presenta prodotti e soluzioni in acciaio inossidabile, sviluppati appositamente e specificamente per l’industria dei tubi e le sue lavorazioni, per l’automotive e per gli altri segmenti di mercato. “Tube” è una fiera dal carattere fortemente internazionale ed i “numeri” parlano chiaro: nei cinque giorni di esposizione sono attesi a Düsseldorf oltre 30.000 visitatori professionali provenienti da 134 paesi. Presenti 1.300 espositori, in uno spazio di visita di oltre 50.000 mq.

Tematiche green

Trend topic di quest’anno, inevitabilmente le tematiche green. Ormai centrali, sono spinte sia dalla transizione verso la decarbonizzazione intrapresa dal settore siderurgico che dalle direttive internazionali sempre più stringenti. Un virtuosismo in cui Arvedi AST gioca un ruolo da protagonista e si distingue, per aver adottato – con anticipo – criteri di autoregolamentazione ambientale più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalle normative vigenti e in linea con i principi ESG. Un approccio che verrà ampiamente condiviso con il target di riferimento nel corso dei cinque giorni di fiera.