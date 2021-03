"Arte e cultura in crisi", richiesta convocazione della Terza commissione

I gruppi di minoranza di centrosinistra chiedono la convocazione

L’arte e la cultura sono stati messi in crisi dalla pandemia e dalle successive chiusure. Per fare il punto della situazione del settore e presentare idee e proposte, i consiglieri comunali del Pd, Rita Barbetti e Claudia Minelli, di Patto x Foligno Francesco Silvestri e di Foligno 2030, Mario Gammarota, hanno richiesto la convocazione della 3a commissione.

Analisi dei dati dell’arte in crisi

All’ordine del giorno “analisi dell’emergenza dovuta al Covid19, con dati in possesso dell’amministrazione comunale riferiti alla crisi in atto nel settore e arte e cultura, in particolare sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e dell’intero ambito nella città di Foligno e nel comprensorio“.

La richiesta di audizione

Si chiede “audizione dei rappresentanti di soggetti privati gestori di cinema, teatri, musei e spazi culturali all’interno della città: compagnie di teatro, danza e spettacolo; associazioni di organizzazione eventi culturali e festival musicali; organizzazioni/associazioni/collettivi di artisti e di operatori/operatrici culturali; scuola di musica e la presentazione delle idee e dei progetti di gruppi consiliari o degli esterni”.