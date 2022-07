Anticipazione tesoreria, bocciato atto opposizioni | Latini "Sentenze sbagliate si impugnano" - Tuttoggi

Anticipazione tesoreria, consiglio comunale boccia proposta piano di rientro delle opposizioni. Latini e Masselli mantengono il punto

Nella seduta di ieri 18 luglio il consiglio comunale di Terni, con 20 voti contrari, 10 a favore e un astenuto, ha bocciato un atto di indirizzo presentato da Senso Civico, Pd, Movimento Cinque Stelle e Terni Immagina.

L’atto, illustrato dal consigliere comunale Alessandro Gentiletti, ha per oggetto la situazione finanziaria dell’Ente a seguito della sentenza della Corte dei conti.

“Premesso che con sentenza n. 41 del 23/03/2022 e del 11/05/2022, la Corte di conti dell’Umbria ha rigettato il ricorso proposto dal comune di Terni avverso Unicredit S.p.A. al fine di sentire condannare quest’ultima, nella sua veste di tesoriere dell’Ente, alla restituzione della anticipazioni di tesoreria pari a 12.521.217,17 euro, dalla medesima trattenute. Le motivazioni della Corte dei conti dell’Umbria appaiono in linea con gli orientamenti giurisprudenziali più volte richiamati all’attenzione dell’amministrazione comunale da parte delle consigliere e dei consiglieri di opposizione. Tali orientamenti avrebbero suggerito un comportamento, nel corso di questi quattro anni, difforme da quello posto in essere dall’amministrazione. In particolare, ha statuito la Corte che l’anticipazione di tesoreria non riveste la qualifica di credito dell’Ente, in quanto consistente – ai sensi dell’art. 222 TUEL – in un finanziamento di breve durata, che non include provvista aggiuntiva, ma è indirizzata a sopperire a temporanee carenze di liquidità dell’Ente locale. In ragione di ciò, sempre secondo il decisum della Corte, la trasformazione surrettizia delle anticipazioni di tesoreria in forme di indebitamento, confliggerebbe con l’art. 119, sesto comma, della Costituzione”.

Bilanci e piano di rientro

“Ebbene, le argomentazioni addotte sul piano giuridico dal giudice contabile confermano che le condotte politiche poste in essere dall’amministrazione comunale, ai di là di eventuali responsabilità contabili di pertinenza di altri organi, sono state surrettiziamente indirizzate a considerare dette anticipazioni di tesoreria come indebitamento dell’Ente, così da strumentalmente ricondurle alla gestione separata affidata all’Organismo Straordinario di Liquidazione, utilizzando risorse che dovevano, differentemente, essere accantonate. I bilanci fin qui approvati, di conseguenza, risentono di una rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’Ente difforme da quella reale e impongono l’immediata predisposizione di un piano di rientro al fine di salvaguardare l’amministrazione locale. Un comportamento diligente e non propagandistico, avrebbe infatti imposto all’amministrazione comunale di considerare le poste dovute ad Unicredit S.p.A. nel bilancio ordinario, onde evitare che l’Ente si debba improvvisamente trovare con uno scoperto finanziario di oltre 12 milioni di euro. Diversamente, l’amministrazione comunale ha agito in questi anni con strumentalità, alterando la situazione effettiva e rischiando di compromettere nuovamente la stabilità finanziaria dell’Ente. La possibilità di eventuali giudizi di gravame, il cui esito è comunque incerto, non può esonerare l’amministrazione comunale dall’approntare immediatamente un piano di rientro condiviso con tutto il Consiglio comunale, onde evitare che la non corretta gestione di questi ultimi quattro anni vada a ricadere sulle amministrazioni successive”.