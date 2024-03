Ancora cinghiali a Pian di Massiano, stavolta vicino alla ferrovia IMMAGINI

Si tratta di una madre con tre cuccioli, che hanno attirato l'attenzione dei passanti

Ancora cinghiali avvistati a Pian di Massiano, vicino allo stadio Curi. Questa volta si tratta di una madre e tre cuccioli, che hanno attirato l’attenzione dei passanti, che li hanno avvistati al di sotto delle massicciata della ferrovia.

La presenza di cinghiali in aree urbane non è ormai un evento insolito, poiché gli animali selvatici si avventurano sempre più spesso verso le città in cerca di cibo o territorio. Tuttavia, la vicinanza di questi animali alle abitazioni e alle strade può comportare rischi per la sicurezza pubblica.

È importante che la comunità sia informata e consapevole della presenza di questi animali e che adotti comportamenti responsabili per evitare situazioni di pericolo.

Riccardo Mancini