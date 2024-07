“Anche io sono la Protezione Civile”: il camp a Montone

Ai laghi del Faldo ragazzi dai 6 ai 16 anni hanno appreso buone pratiche di tutela ambientale e sicurezza

Si è concluso anche a Montone il camp “Anche io sono la Protezione Civile”, il progetto che incentiva la diffusione delle buone pratiche al fine di tutelare il patrimonio naturalistico e che vuole avvicinare i “più piccoli” al mondo della protezione civile.

Il camp si è svolto dal 3 al 7 luglio presso “I laghi del Faldo” e ha coinvolto tantissimi ragazzi dai 6 ai 16 anni.

“L’intento – spiega Stefano Luchetti, responsabile della Protezione Civile arietana – è di educare già dalla tenera età a una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza delle buone pratiche e il gioco. Vorrei ringraziare la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca Ampas, l’Anci Umbria, il Kodokan Fratta, gli Arcieri Malatesta, la Protezione Civile di Gubbio, il Coordinamento Alta Umbria e il ristorante Borgo Laghi del Faldo per aver reso speciali queste giornate. Sono sicuro che i ragazzi si ricorderanno a lungo quanto visto in queste intense giornate e sapranno portare il messaggio anche ai lori coetanei che non hanno preso parte all’iniziativa. Per quanto ci riguarda, come ogni hanno il camp ha messo a dura prova le nostre forze ma anche se stanchi siamo veramente felici per quanto realizzato”.