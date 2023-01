"Capodannogate", Valeria Mancini verso l'eliminazione da Amici

La giovane folignate avrebbe perso la sfida contro Cricca

La giovane folignate Valeria Mancini sarebbe stata eliminata dal talent show Amici. La puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio è stata registrata mercoledì e da allora in rete rimbalzano ricostruzioni di ogni tipo. Indiscrezioni confermate con il daytime di venerdì 13, quando alcuni ragazzi vengono separati dal resto del gruppo per essersi resi responsabili di alcuni comportamenti durante la sera di Capodanno. Nessun riferimento al motivo, ma le immagini hanno mostrato la preoccupazione dei giovani e la Mancini che, con in mano la maglia della scuola, diceva “non ho fatto neanche in tempo a metterla”.

Il provvedimento disciplinare

Stando a quanto trapela dalla rete, i ragazzi in questione sono stati messi in sfida e Valeria Mancini avrebbe perso il ‘duello’ con Cricca, uscito proprio la settimana scorsa tra lo stupore di tutti. La puntata andrà in onda domenica, a partire dalle 14. Insieme a Valeria, il provvedimento disciplinare ha riguardato Wax, Ndg, Maddalena, Tommy Dali.