AMAMI Dinner & Music, Cena di Beneficenza per le popolazioni dell'Emilia Romagna - Tuttoggi.info

Per l'importante occasione benefica, direttamente da All Together Now, presente la talentuosa cantante e performer "Lory Voice"

L’associazione di promozione Sociale denominata AMAMI rende nota l’organizzazione di una cena con intrattenimento musicale a scopo benefico, a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal recente nubifragio.

L’evento avrà luogo venerdì 23 giugno presso il ristorante “Il Pianaccio”, sito in Spoleto Frazione San Martino In Trignano. Parte del ricavato generato durante la serata sarà devoluto in beneficenza per aiutare coloro che hanno subito gravi danni a causa di questa catastrofe.

Per assicurare il successo dell’iniziativa, l’Associazione AMAMI ha coinvolto un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, direttamente da All Together Now: la talentuosa cantante e performer

“Lory Voice”, che si esibirà davanti ai partecipanti durante la cena. Ad accompagnare Lory Voice, ci saranno il rinomato DJ Giò Brunetti e lo showman Stefano Sabatini .

La serata promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, ricca di spettacolo e divertimento ma soprattutto buon cibo. Tuttavia l’obiettivo principale dell’evento è quello di fornire un sostegno concreto alle persone che hanno subito gravi perdite a causa di questa calamità naturale, le quali si sono trovate a dover affrontare la perdita delle proprie case e dei loro beni primari.

Considerando gli obiettivi e le finalità di questa iniziativa, è stato richiesto il Patrocinio al Comune di Spoleto.

AMAMI invita tutti coloro che desiderano contribuire a questa causa nobile e solidale ad unirsi con gli altri partecipanti, Venerdì 23 giugno al ristorante “Il Pianaccio” per una serata indimenticabile di buon cibo, intrattenimento e solidarietà.

Informazioni su AMAMI:

AMAMI è un’associazione di promozione Sociale coordinata da Endrio Del Frate, Enrico Paciotti, Giuseppe Vardaro e Paolo Boccolucci.

Per ulteriori informazioni: www.amamievents.it