“Acab”, imbrattate le scale della Cattedrale e le Logge di Braccio

La vernice viola usata per deturpare alcuni die più celebri edifici storici che si affacciano su piazza IV Novembre

Imbrattate le scale della Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia. Con la vernice viola è apparsa, nella notte tra sabato e domenica, la scritta “Acab”, oltre ad altri segni, sulle scalinate che danno su piazza IV Novembre e sotto le logge di braccio.

Una scritta che potrebbe essere riferita a quanto sta avvenendo in Francia, a seguito dell’uccisione, da parte di un poliziotto, del 17enne Nahel. “Acab” è infatti l’acronimo di “All Cops are bastards” (“tutti i poliziotti sono bastardi”), diffusasi nel Regno Unito negli anni Settanta, anche per essere stato il titolo di una canzone del gruppo The 4-Skins. Una scritta che ritorna in occasioni di fatti di cronaca in cui vengono denunciati gli abusi delle forze dell’ordine, come fu per le violenze in occasione del G8 di Genova.

Proprio per questo, oltre che per dare un nome all’autore (o agli autori) del gesto vandalico, sono in corso indagini per verificare se la scritta possa essere collegata a reali intenti eversivi. Più probabilmente, visti anche i disegni osceni fatti sempre con la stessa vernice, si tratta di una gravissima “bravata”, senza alcun altro intento di natura politica.

Certamente, un gesto che ha indignato tanti perugini, che domenica mattina hanno ritrovato deturpata piazza IV Novembre.