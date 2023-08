Aaron, il concerto a Nocera è un successo

Piazza Umberto I gremita. Fan provenienti da tutta Italia

Le stime ufficiali parlano di oltre 2mila persone, un numero che avrebbe anche surclassato le presenze per il Palio dei Quartieri. Il concerto Aaron a Nocera Umbra, la sua città natale, è un successo. Piazza Umberto I gremita e fan provenienti da tutta Italia che hanno riempito alberghi e strutture ricettive della città fin dai giorni precedenti, provenendo da tutta Italia. C’è chi ha macinato chilometri, provenendo da Bari. O chi, come padre e figlio salernitani, si sono regalati un giro per l’Italia, seguendo proprio le tappe del giovane cantante nocerino.

Lo show sul palco

Aaron sale sul palco allestito in piazza intorno alle 22.30 e va avanti per un’ora, come previsto, tra cover e inediti, riproponendo i brani che lo hanno reso celebre sui social prima di Amici, come le canzoni di Brunori Sas, ma anche quelle con cui si è confrontato proprio nella scuola di Mediaset, come i brani di Dua Lipa. Ed Aaron regala anche pezzi di vita alla sua città e ai suoi fan, che gli urlavano: “Hai vinto tu, hai vinto tu”, in merito ovviamente alla sua esperienza televisiva. “Le vittorie non fanno vincere – ha detto – le sconfitte fanno vincere perché ti aiutano ad essere più consapevoli in tante cose”. E ancora: “La felicità va cercata, ma arriva in modo inaspettato. La difficoltà è una gran fatica, ma raggiungere tuto questo amore è bellissimo”. Conclusione ovviamente con “Universale“, il suo pezzo cult.

Le autorità

Ad introdurre Aaron le autorità cittadine. “Edoardo – ha detto il sindaco Virginio Caparvi – ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, rimanendo con i piedi per terra e non nascondendo mai le sue origini. Ha saputo vivere i suoi diciotto anni con una maturità non comune per la sua età”. I ringraziamenti agli sponsor dell’evento sono arrivati dal presidente della Proloco, Gianfranco Fattorini. Saluto anche da Claudio Turchi, l’amministratore del gruppo Sem, che controlla la “Nocera Umbra Fonti Storiche”, in quanto l’evento era inserito all’interno della Festa delle acque. Il concerto di Aaron è stato anticipato e seguito dalla musica del Paiper Festival, con la serata “In love”.