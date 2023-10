A Spoleto il premio dedicato a Ilario Castagner: venerdì la consegna - Tuttoggi.info

La prima edizione del premio Castagner, in programma al Caio Melisso, andrà a Fabrizio Ravanelli, Lia Capizzi e Antonella Brughini

Nell’ambito della rassegna Accade d’autunno a Spoleto, venerdì 27 ottobre, alle ore 18, è in programma al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi la prima edizione del Premio Ilario Castagner. Nato per rendere omaggio ad una figura di altissimo profilo umano e professionale che ha saputo esaltare l’Umbria del calcio, il premio è rivolto a personaggi del mondo dello sport e del giornalismo.

Il Comune di Spoleto, accogliendo la proposta dei giornalisti Mario Mariano, Massimo Boccucci e Roberto Barbacci, unitamente alla famiglia Castagner, ha voluto istituire un premio che ne esaltasse la memoria, un’occasione per ricordare uno degli allenatori di maggior successo a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, un professionista e un uomo di nobili principi, sempre aperto e disponibile al dialogo, sempre rispettoso degli altri e in grado di creare rapporti e legami che andavano oltre il calcio.

Saranno tre i premiati di questa prima edizione: Fabrizio Ravanelli, ex giocatore, allenatore e opinionista televisivo, Lia Capizzi, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica e Antonello Brughini, giornalista Rai. L’evento sarà condotto dalla giornalista Rai, Giulia Bianconi, mentre il talk show con i premiati vedrà impegnati Mario Mariano e Massimo Boccucci.

All’evento, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dell’Ussi Umbria (Unione Sportiva Stampa Italiana), parteciperanno, insieme al sindaco Andrea Sisti e al vicesindaco Stefano Lisci, la Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il Presidente del CONI Umbria, Domenico Ignozza e Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti.

Saranno anche presenti alcuni calciatori del Perugia dei Miracoli: Franco Vannini, Walter Novellino, Paolo Dal Fiume, Walter Speggiorin ed i familiari di Renato Curi, Antonio Ceccarini e Pierluigi Frosio.

La commissione del Premio è presieduta da Giampiero Molinari, già vice allenatore di Castagner e da Federico Castagner, figlio di Ilario Castagner.

La premiazione sarà preceduta, alle ore 17, dal concerto di UmbriaEnsemble “L’eleganza dei Classici. Omaggio a Italo Calvino”, con Pietro Biondi (voce narrante), Claudia Turchi (Flauto), Francesca Vitale (flauto), Cecilia Rossi (violino), Luca Ranieri (viola) e Cristiano Bellavia (violoncello), su musiche di W. A. Mozart (Quartetto per flauto e archi in do maggiore KV 285b; Duetti per violino e viola in fa maggiore KV 487; Quartetto per flauto e archi in re maggiore KV 285).​