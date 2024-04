In giro e con la droga in tasca nonostante i domiciliari: arrestato

Evaso dai domiciliari, ai quali era sottoposto in esecuzione di pena. Per questo i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foligno hanno tratto in arresto un 59enne del luogo.

Una modica quantità di hashish in tasca

L’uomo in data 12.02.2024 era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumolo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per anni 1 mesi 1 gg.22 di reclusione per il reato di rapina. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno fermato fuori dal domicilio in orario in cui avrebbe dovuto permanervi e nell’occasione, a seguito di accertamenti, è stato trovato in possesso di n. 4 involucri contenenti una modica quantità di stupefacente del tipo “Marijuana” immediatamente sottoposto a sequestro.

Domiciliari sospesi

L’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, ricevuta la segnalazione redatta dai Carabinieri, ha sospeso la misura della detenzione domiciliare disponendo nei confronti dell’uomo l’accompagnamento nell’istituto penitenziario più vicino.

Al termine delle formalità di rito il 59enne veniva associato alla Casa Circondariale di Perugia Capanne.