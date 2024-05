Spoleto piange la scomparsa di Giuseppe Chiavari, oggi i funerali - Tuttoggi.info

Addio a Giuseppe Chiavari, fondatore dell'omonima azienda di arredamenti su misura. Il funerale giovedì a Santa Rita

Lutto nel mondo dell’imprenditoria spoletina. Si è infatti spento nella giornata di ieri Giuseppe Chiavari, fondatore della storica omonima azienda; aveva 87 anni. I funerali si terranno questo pomeriggio (giovedì 9 maggio) alle ore 16 nella chiesa di Santa Rita a Spoleto.

La sua è stata una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia: dopo una lunga esperienza da falegname, iniziata da giovanissimo, in una bottega artigianale, nel 1969 fondò l’azienda di arredamenti su misura Chiavari, oggi portata avanti dal figlio Fabio.

Partendo da una sede di appena 120 metri quadrati, Giuseppe Chiavari diede il via in pochi anni ad un’attività che negli anni ’70 si espanse sempre più, realizzando gli uffici delle più grandi banche di Umbria e Lazio. Fino a puntare sul mercato estero, Germania in primis, dopo una collaborazione fruttuosa con la Knoll International negli anni ’80. Negli oltre 50 anni di storia aziendale, grazie alla vision del suo fondatore, la Chiavari ha dato lustro alla città di Spoleto, diventando sinonimo di qualità e tradizione artigianale italiana nel mondo, passando dalla prima sede, aperta con forza e tenacia da Giuseppe Chiavari, alla struttura odierna di 4mila mq.

Ai familiari dell’imprenditore, ed in particolare al figlio Fabio, giungano le condoglianze della nostra redazione.