EI_MOB, a Foligno il 4 maggio la corsa della mobilità elettrica per tutti - Tuttoggi.info

Una giornata di sport e divertimento. Una corsa non competitiva per le strade di Foligno per condividere un’idea di città accessibile e i valori dell’inclusività e della sostenibilità. Sono questi gli elementi che descrivono pienamente lo spirito di EI_MOB – La corsa della mobilità elettrica per tutti, che si terrà a Foligno sabato 4 maggio (ore 10). EI_MOB, iniziativa promossa e organizzata dalla USL Umbria 2 e da FELCOS Umbria con il patrocinio del Comune di Foligno, è stata presentata lo scorso 23 aprile durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Alesini del presidio “San Giovanni Battista” di Foligno, alla presenza del Direttore Generale di USL Umbria 2, Dott. Piero Carsili, del Responsabile del Centro Ausili – Servizio specialistico sulle tecnologie assistive del Dipartimento di Riabilitazione USL Umbria 2, Dott. Massimo Porzi, della Vicedirettrice di FELCOS Umbria, Elisa Stramaccia, e di alcune delle associazioni partner dell’evento tra cui Liberi di essere, Penso positivo by Tommaso, UC Foligno, FIAB, Persefone e dello sponsor tecnico YouMobility.

EI_MOB è una manifestazione sportiva non competitiva, compresa tra gli eventi collaterali alla 7^ Tappa del Giro d’Italia 2024, che intende promuovere la cultura dell’inclusione e della sostenibilità, attraverso l’utilizzo delle tecnologie assistive per la mobilità elettrica adattata e della piccola mobilità elettrica a zero emissioni, per una città e un territorio che si progettano per tutti e per il futuro di tutti, a partire dai bisogni delle persone più vulnerabili e fragili e quelli delle nuove generazioni.

La Corsa EI_MOB è quindi rivolta alle persone di tutte le età che utilizzano la piccola mobilità elettrica sia adattata che non, come carrozzine elettriche, bici elettriche, scooter elettrici a quattro ruote, monopattini elettrici, ruotini elettrici per carrozzina, tribike a pedalata assistita, ecc.

Il percorso di EI_MOB prevede un tracciato intero di 9 Km e uno ridotto di 4 Km, con partenza alle ore 10 dal piazzale del Plateatico e arrivo in Piazza San Domenico dove poi si svolgeranno le premiazioni e dove si terrà, a partire dalle ore 13, il concerto gratuito aperto a tutta la città della Zastava Orkestar.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione ad EI_MOB è obbligatoria e può essere effettuata sul sito www.eimob.org, attraverso l’apposita sezione “iscriviti”. La partecipazione con il proprio mezzo per la mobilità elettrica è completamente gratuita.

A chi invece desidera partecipare ma non ha un proprio mezzo per la mobilità elettrica, l’organizzazione mette a disposizione un servizio di noleggio della bicicletta elettrica attraverso una partnership con la Piattaforma YouMobility.

In questo caso, al momento dell’iscrizione, è necessario acquistare il biglietto di partecipazione con noleggio bici elettrica al prezzo di soli 10 euro. La bicicletta noleggiata sarà consegnata il giorno stesso della corsa prima della partenza, nell’apposita area noleggio del Plateatico, e potrà essere restituita all’arrivo in Piazza San Domenico.

GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STAMPA

Piero Carsili, Direttore Generale USL Umbria 2: “Siamo davvero orgogliosi di dare vita ad un’iniziativa innovativa e unica nel suo genere come EI_MOB, con la quale ci facciamo promotori di un messaggio di inclusione e al tempo stesso di attenzione alla sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è rendere questa iniziativa, frutto di un’intuizione del nostro Centro Ausili, un appuntamento ricorrente capace di attrarre l’attenzione del territorio, della cittadinanza, su temi che riteniamo di primo interesse. Il mio ringraziamento in tal senso va a FELCOS Umbria, una realtà molto importante del nostro territorio, con la quale abbiamo siglato una convenzione attraverso cui puntiamo a sviluppare una collaborazione strategica per la realizzazione di progettualità per noi molto importanti sui temi della salute e dell’inclusività”.

Massimo Porzi, Responsabile Centro Ausili – Servizio specialistico sulle tecnologie assistive del Dipartimento di Riabilitazione USL Umbria 2: “Con EI_MOB non vogliamo solo dare vita ad una manifestazione dinamica, allegra, inclusiva ed aperta a tutti. Vogliamo cambiare il paradigma e il punto di vista culturale con il quale si guarda alla piccola mobilità e al mondo degli ausili, soprattutto quelli elettrici. Come comunità di persone, inclusiva e rispettosa delle esigenze di ognuno, dobbiamo imparare a pensare alla mobilità dolce non solo come quella a due ruote, rappresentata dalla bicicletta, ma alle tre, quattro o sei ruote, rappresentate dalle carrozzine elettriche, dai ruotini elettici per carrozzine, dagli scooter elettrici a quattro ruote, ecc. Strumenti essenziali per permettere la partecipazione sociale e una vita attiva e dinamica alle persone che vivono una esperienza di disabilità. Il ringraziamento va quindi ai tanti che si stanno iscrivendo e a tutti quei soggetti come USL Umbria 2, FELCOS Umbria, organizzazioni partner e sponsor che con il loro sostegno e supporto consentono la realizzazione di una manifestazione unica nel suo genere”.

Elisa Stramaccia, Vicedirettrice FELCOS Umbria: “FELCOS Umbria, Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile, composta da 30 soggetti istituzionali umbri, considera la salute e il benessere come aspetti centrali e trasversali dello sviluppo socio economico di un territorio e per questo negli anni si è impegnata a promuovere e realizzare progetti in ambito sanitario e sociale finalizzati ad assicurare la salute, l’inclusione e la partecipazione delle persone, a partire da quelle più vulnerabili. FELCOS Umbria promuove infatti un modello di sviluppo sostenibile che metta al centro la persona, i suoi bisogni, il suo benessere e, non ultimo, il diritto alla salute, così come affermato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che tra i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dedica al raggiungimento di “Salute e benessere per tutti” uno specifico traguardo, legando la dimensione “disabilità e sviluppo” con quella di “non lasciare nessuno indietro”. Accanto al tema dell’inclusione, la promozione di stili di vita sostenibili è un altro tema centrale su cui FELCOS è costantemente impegnata e la corsa EI_MOB coniuga alla perfezione entrambi le componenti”.

IL PROGETTO SPORT PER TUTTI

I fondi raccolti attraverso le sponsorizzazioni, oltre a sostenere la realizzazione dell’evento, insieme alle donazioni specifiche raccolte attraverso il crowdfunding e il valore dei Biglietti con noleggio bici elettrica, saranno destinati al PROGETTO SPORT PER TUTTI finalizzato alla creazione di una start up di impresa sociale o associazione che operi a Foligno per promuovere e realizzare attività sportive per le persone con disabilità cognitiva, motoria e sensoriale, in particolare per i bambini, i ragazzi e, naturalmente, per i “giovani di tutte le età”.

IL CONCERTO

Al termine della corsa e dopo le premiazioni, a partire dalle ore 13, in Piazza San Domenico avrà luogo un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza della ZASTAVA ORKESTAR. La Zastava Orkestar è un gruppo toscano composto da 14 elementi provenienti da alcune tra le migliori orchestre dell’Alta Maremma, che si esibisce con strumenti rigorosamente acustici (ottoni, fiati e percussioni). Il repertorio è quello della tradizione popolare balcanica, arricchito da arrangiamenti e composizioni originali. Le esibizioni, evocative di atmosfere e situazioni ispirate ai film di Kusturiça, sono piuttosto movimentate e spaziano tra musica teatro e giocoleria coinvolgendo attivamente il pubblico. Le sperimentazioni della ZASTAVA ORKESTAR, infatti, investono non solo l’aspetto prettamente musicale, ma anche la ricerca di una particolare forma-spettacolo tipicamente “di strada”.