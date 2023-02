“Ciao Ilario, ciao Mister”: Grifoni di ieri di oggi ai funerali di Castagner

I giocatori del Perugia, con mister Castori e il presidente Santopadre, erano in prima fila, di fronte al feretro ricoperto da maglie e sciarpe del Perugia.

Per loro, come per quanti negli anni hanno indossato la maglia con il Grifo sul petto, Ilario Castagner e quel suo imbattibile Perugia rimasti un esempio. Così come Castagner viene ricordato con affetto e stima dai perugini anche fuori dal campo, per le sue doti umane e la sua signorilità.

Qualità, sportive e umane, che sono state ricordate da padre Mauro, il cappellano del Perugia Calcio.

(notizia in aggiornamento)