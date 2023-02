Nel giorno del derby la notizia più brutta: è morto Castagner

Una notizia accolta con dolore dai tifosi del Perugia e dalla città tutta, profondamente legata a Ilario Castagner come allenatore e come uomo.

L’allenatore che ha rivoluzionato il calcio italiano

Ilario Castagner era arrivato a Perugia da calciatore, nel 1961, indossando per tre stagioni la maglia del Grifo, con cui ha realizzato 33 gol in 84 partite.

Ma la storia, in questa città, l’ha scritta soprattutto sedendo sulla panchina dei biancorossi. L’ambizioso presidente D’Attoma lo chiama, da allenatore in seconda dell’Atalanta, affidandogli il Perugia in B. Il Grifo, con Curi, vince a sorpresa il campionato, conquistando per la prima volta la Serie A e “costringendo” a realizzare in tutta fretta lo stadio poi dedicato proprio a Curi.

Il cordoglio del sindaco Romizi

Il sindaco Romizi e tutta la giunta comunale, appresa la notizia, hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Ilario Castgner, “pilastro della storia del calcio e del Perugia”.

“Elegante nel modo di porgersi e di proporsi, sempre misurato, professionista esemplare – si legge nella nota del Comune – mister Castagner è stato tra i protagonisti indimenticabili del Perugia che stupì l’Italia con l’imbattibilita’, sfiorando lo scudetto. Profondamente legato alla nostra città, scrisse ancora una volta la storia dei nostri colori con la serie A raggiunta nello spareggio di Reggio Emilia. Perugino d’adozione, ha amato Perugia e Perugia lo ha amato e non lo dimenticherà mai. In un giorno triste, in cui ci stringiamo alla famiglia di Ilario, la certezza di un ricordo e di un amore immortali”.

“Oggi è un giorno triste per lo sport – ha scritto il Sindaco Romizi sui suoi canali social – ed è un giorno molto triste per la nostra città. Con Ilario Castagner se ne va una leggenda del calcio italiano.

Un allenatore che ha scritto la storia di questo sport, l’artefice del Perugia dei Miracoli, il primo tecnico a chiudere un campionato di Serie A imbattuto, ma anche la figura di riferimento, paterna e carismatica, sempre pronto a correre in aiuto del “suo” Perugia, come in occasione della cavalcata alla conquista della serie A del 1998. In mezzo pagine di grande calcio, vissuto, fra le altre, sulle panchine di Inter e Milan.

Ma la scomparsa di Castagner non lascia soltanto un vuoto sportivo. Il vuoto umano è ancora più grande. Ilario Castagner era una persona rara, un gentiluomo d’altri tempi, un uomo dal cuore d’oro, amato da tifosi e calciatori. Un professionista che incarnava valori che nel calcio di oggi sono sempre più rari e il cui nome resterà per sempre indissolubilmente legato a Perugia e al Perugia”.

