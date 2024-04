"Stand By Me": in più di mille alla due-giorni di formazione, animazione e preghiera per giovani animatori - Tuttoggi.info

Oltre mille i giovani di “Stand By Me, per lasciare la tua impronta”, la due-giorni per gli animatori di 29 Oratori delle Diocesi di Perugia-Città della Pieve e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino impegnati nelle attività oratoriali estive

Da martedì 30 aprile (dalle 16.30) a mercoledì 1° maggio (fino alle 18.30), al Teatro Lyrick di Assisi, saranno oltre mille i giovani di “Stand By Me, per lasciare la tua impronta”, la due-giorni di formazione tra preghiera, animazione, divertimento e laboratori per gli animatori di 29 Oratori delle Diocesi di Perugia-Città della Pieve e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino impegnati nelle attività oratoriali estive. La finalità dell’atteso evento, sottolineano gli organizzatori, è quella di «far emergere e orientare le passioni dei ragazzi affinché possano trovare la loro identità, vocazione e missione».

L’incontro è promosso dal Coordinamento Oratori Perugini ed il Comitato Zonale Anspi Perugia-Città della Pieve, con il sostegno di alcuni sponsor (Umbra Acque, Massinelli SRL, Grifoflex srl, Sovvenire, Mr Print) ed il coinvolgimento delle altre componenti dell’Area Giovani della Diocesi di Perugia-Città della Pieve (Pastorale Giovanile, Pastorale Universitaria e Pastorale Vocazionale) e della Pastorale giovanile di Assisi.

«Il grazie più grande – dicono gli organizzatori – va all’equipe del Coordinamento Oratori Perugini “Stand By Me”: venti giovani che hanno deciso di dedicare il loro tempo, tra lo studio, il lavoro e gli impegni nei propri oratori, per organizzare quest’evento con cura, dedizione e tanto amore per gli altri e per la loro Chiesa diocesana!».

«Il programma della due-giorni di “Stand By Me” è molto nutrito – concludono –: oltre venti stand di formazione su vari ambiti, il mandato del vescovo Ivan a tutti partecipanti in vista dei prossimi “Gr.Est” e lo spettacolo conclusivo che propone lo spettacolo “Odissea + o –“ sul tema del Gr.Est 2024 “A Gonfie Vele” realizzato dal Laboratorio Teatrale Cielo insieme a Kalè490».

Grande è l’attesa fra i giovani per la band rock cristiana “Reale”, che sul palco del Lyrick, martedì sera, terrà un concerto di evangelizzazione intonando ventuno canzoni con cui i sei giovani artisti si spendono per il Vangelo, annunciando testimonianze di vita intervallate da preghiere, al cui centro c’è l’adorazione eucaristica.

«È dalla droga, dalla strada, dalla notte, dalla ricerca forsennata di senso e di felicità che nascono i “Reale”. Quando la corsa di Alessandro Gallo e Francesca Cadorin, negli anni ’90 tossicodipendenti, impatta nell’abbraccio di Madre Elvira nella Comunità Cenacolo, la rabbia si trasforma in curiosità, l’odio in stima, il giudizio in conoscenza e il bisogno di felicità in cammino di Fede». Questo ed altro ancora è presentato nel loro sito web (www.realemusica.it) per contribuire, con la propria vita e la loro musica, «a far festa testimoniando la bellezza di scegliere Gesù trovando in Lui la propria identità, vocazione e missione».

La “campagna” comunicativa social di “Stand By Me 2024” continua su Instagram e YouTube:

https://www.instagram.com/standbymeperugia?igsh=OGd4eDA2M2FkcnBo

https://youtube.com/@StandByMe-Perugia?si=v3j6_HgY4Qe0jxm8)