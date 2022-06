56^ Corsa dei Vaporetti, ecco l'edizione 2022 | Prove, qualificazioni e finale dal 17 al 19 giugno - Tuttoggi

Cinquantatrè equipaggi, ottanta volontari per la gestione della sicurezza, tre maxischermi per seguire la diretta delle prove e delle gara.

Cinquantatre equipaggi, ottanta volontari per la gestione della sicurezza, tre maxischermo per seguire la diretta delle prove e delle gara. Questi in sintesi i numeri della 56ª Corsa dei Vaporetti presentata a Palazzo Mauri, che avrà quest’anno due testimonial d’eccezione: l’attrice e modella Claudia Tosoni e l’attore Giulio Berruti.

Un’edizione che arriva dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, segnando il ritorno di un appuntamento tradizionale e storico per la città. Il percorso sarà di circa 1600 metri e si svilupperà da piazza Pianciani a piazza Garibaldi, passando per via Walter Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita S. Andrea, via Pierleone, via Saccoccio Cecili e via dell’Anfiteatro.