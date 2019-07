‘4 Hotel’, Eleonora Fioriti dell’Albergo diffuso ‘Borgo Sant’Angelo’ ricevuta dal sindaco

share

L’albergo diffuso Borgo Sant’Angelo di Gualdo Tadino, grazie alla partecipazione alla popolare trasmissione 4 Hotel, in onda su Sky e condotta da Bruno Barbieri, è balzato nelle cronache di molti media nazionali e regionali mettendo in mostra le proprie bellezze, ma anche quelle della città in cui opera. Una partecipazione che oltre ad accrescere la popolarità della struttura ricettiva (scelta fra tantissimi alberghi di differente tipologia di tutta l’Umbria) è stato un bellissimo spot promozionale per l’intero territorio di Gualdo Tadino.

Per complimentarsi della partecipazione alla popolare trasmissione “4 Hotel”, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, insieme all’assessore alla Cultura e Turismo Barbara Bucari, ha ricevuto presso il Municipio la titolare dell’Albergo diffuso Borgo Sant’Angelo, Eleonora Fioriti.

“Ho accolto con grande piacere Eleonora in Municipio – ha sottolineato Presciutti – perché la presenza del suo Albergo diffuso Borgo Sant’Angelo in una trasmissione prestigiosa come ‘4 Hotel’ ha messo in mostra come la qualità, la cura dei particolari, l’attenzione al cliente, la passione per la propria attività e la professionalità fanno sempre la differenza e permettono ad un’attività di emergere ad alto livello, anche partendo da un centro come Gualdo Tadino”.

Va ricordato che la struttura gualdese è stata scelta in modo autonomo dalla produzione Sky tra decine e decine di alberghi di tutta l’Umbria per rappresentare la regione. Un risultato straordinario che ha messo in mostra, oltre all’eccellente modo di lavorare e porsi di Eleonora, figura da prendere d’esempio a livello imprenditoriale, anche le potenzialità di cui dispone la città

“Le sono grato sia come cittadino sia come rappresentante della comunità – ha concluso il sindaco – perché ha dimostrato che tutto è possibile anche partendo da Gualdo Tadino. Noi gualdesi se lo vogliamo non siamo secondi a nessuno ed Eleonora ed il suo Albergo Diffuso Borgo Sant’Angelo lo hanno dimostrato”.

share

Stampa