25 aprile a Nocera, Bontempi: "Omaggio a chi ha costruito l'Italia libera"

Un 25 aprile anomalo per Nocera Umbra, che ha visto il sindaco Giovanni Bontempi pressoché solo ad onorare i caduti nel giro dei monumenti del territorio. Un tour di cui è stato protagonista anche il monumento in onore di Fulvio Sbarretti, medaglia d’oro al valore militare, a Bagnara. E conclusosi in piazza Umberto I, di fronte al monumento ai Caduti.

Omaggio ai caduti

“Quello di oggi è un doveroso omaggio ai caduti – ha detto Bontempi – per ribadire anche i valori di resistenza, libertà e solidarietà. E’ fondamentale infatti ricordare chi ha costruito questa nostra Italia, libera e in democrazia“. Nel gesto della deposizione della corona, il sindaco ha indossato una mascherina ricamata dalle signore di un’associazione locale dedicata al telaio, con due cuori rosso e blu, simboli della città.

COMMEMORAZIONE 25 APRILE Live Nocera sur Samedi 25 avril 2020