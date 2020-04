Nocera Umbra festeggia la "Madonna dell'Africa" e chiede protezione

Oltre al 25 aprile, Nocera Umbra festeggia oggi la “Madonna del Buon Consiglio” per la festa di Africa, laddove Africa è una frazione del Comune, poco lontano dal centro storico e affacciata sulla vallata, da cui vedere l’acropoli. Così il sindaco Giovanni Bontempi e il parroco, don Ferdinando Cetorelli, si sono riuniti con la Statua, per onororarla e chiedere la sua protezione per la città. “Sono qui, in forma ufficiale – ha detto Bontempi – per tutti coloro che avrebbero voluto essere qui e che invece non possono esserci“.

INVOCAZIONE PROTEZIONE DI MARIA SULLA CITTÀ DI NOCERA Publiée par Live Nocera sur Samedi 25 avril 2020