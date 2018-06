Elezioni, Umberto De Augustinis sindaco di Spoleto | Video

Ore 00:34 – Umberto De Augustinis è il nuovo sindaco di Spoleto. Dopo un testa a testa durato per quasi tutto lo spoglio, la partita si è giocata sugli ultimi due seggi arrivati (Malfondo e Via Visso) che hanno decretato la vittoria di magistrato con un totale di 7987 preferenze (50,26%) contro i 7903 voti di Camilla Laureti (49,74%).

De Augustinis si aggiudica lo scranno più alto della città con 84 voti di distacco. Ed è festa i Piazza Garibaldi dove stanno confluendo moltissimi sostenitori, per poi spostarsi a piedi alla volta della casa comunale.

Nella sala monterosso, dove si sono riunite le liste della Laureti, è calato il gelo. La sala si sta velocemente svuotando. Brindisi invece nella sede del centro destra che conquista per la prima volta dal dopo guerra il governo della città. Solo nel 1999 Maurizio Hanke aveva sfiorato lo scranno, andato poi a Massimo Brunini per 89 voti di scarto. 19 anni dopo la storia si è replicata, questa volta a favore del centrodestra. Ora come allora la città risulta letteralmente spaccata in due. Anche se il vero vintirore della partita è stato il popolo degli astenuti.

Camilla Laureti è arrivata alla Sala Monterosso e ha tenuto un breve discorso per ringraziare quanti si sono impegnati in questa tornata. Ad abbracciare la candidata anche il senatore Verini che ha seguito tutto lo spoglio, Insieme al segretario provinciale miccioni e il regionale Leonelli.

Ore 00:22 – Manca solo il seggio di Via Visso e De Augustinis resta in vantaggio dopo quello di Via Visso con 50,08% (7783) contro 49,92 della Laureti (7757). Intanto il candidato sindaco è arrivato ora alla sede di Piazza Garibaldi. Sul posto anche il senatore Franco Zaffini e Giorgio Mulè, in attesa degli ultimi dati che determineranno il nuovo Primo cittadino di Spoleto

Ore 00:15 – E’ testa a testa tra Camilla Laureti e Umberto Deaugustinis, il candidato del centrodestra passa in vantaggio e ora guida con 50,08% dei voti (7.611 voti) mentre la candidata del centrosinistra sta al 49,92% (7.588 voti).

L’elezione del sindaco al momento si gioca su 23 voti di differenza, mentre si attendono i risultati dei seggi di Malfondo e 1 di Via Visso.

Ore 23:56 – Quando risultano scrutinate 29 sezioni su 42 il candidato sindaco Camilla Laureti risulterebbe al 50,92% (5.498 voti), e il candidato Umberto De Augustinis al 49,08% (5.300 voti)

Ore 23:37 – Con lo spoglio delle schede elettorale, inizia l’attesa dei primi dati dai seggi ormai chiusi. Quando ancora non sono arrivati i dati di affluenza su Spoleto, i candidati e cittadini si ritrovano nelle sedi di partiti e liste civiche per attendere insieme i risultati.

Trapelano intanto i primi dati: dopo 22 sezioni su 42 Laureti al 51.04% (4133), Umberto De Augustinis 48,99% (3.965)

Tensione si è registrata al seggio 14 di Via Nursina dove, intorno alle 22,30, un elettore, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di stato (sul posto è già presente una pattuglia) ha sputato in faccia ad un rappresentante della lista Ora Spoleto di Camilla Laureti. L’elettore, a quanto si apprende, dopo l’insano gesto è fuggito di corsa abbandonando il seggio.

Sono chiusi i 42 seggi di Spoleto, chiamata ad eleggere al ballottaggio il nuovo sindaco. Il 10 giugno scorso il candidato del centrodestra Umberto De Augustinis (37,2%) si era imposto su 31 seggi, la candidata del centrosinistra Camilla Laureti (33,9%) sui restanti 11.

Il magistrato aveva ottenuto il maggior numero di preferenze, fra gli altri, in tutti i seggi del centro storico e in quelli di San Nicolò, via Nursina e via Cerquiglia, registrando un buon successo anche nelle periferie. La Laureti era uscita vincitrice invece nell’Alta Marroggia e nei 4 seggi di Malfondo e San Venanzo.

Bisognerà ora vedere, in attesa dei dati definitivi dell’affluenza, quanto avrà pesato l’apparentamento con le liste di Maria Elena Bececco (25,53%), finita quasi sempre alle spalle della Laureti, con eccezione dei seggi di piazza 1 di XX Settembre, 1 di via Visso, 1 di San Giacomo e Eggi-Cortaccione.

Teoricamente, e solo a fini numerici, la somma delle due candidate supererebbe il risultato ottenuto da De Augustinis. Bisognerà ora attendere il risultato delle urne per capire chi avrà tenuto o perso il proprio elettorato su cui pesa inevitabilmente l’alta percentuale di astensionismo