PuntoZero aggiorna WiFi-Umbria: connessioni più sicure e velocità fino a 300 Mbit/s - Tuttoggi.info

PuntoZero ha recentemente completato un ampio intervento di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura pubblica “WiFi-Umbria”. I lavori di aggiornamento e ottimizzazione hanno interessato circa 670 punti di accesso alla rete (Access Point), organizzati in 33 diverse sedi distribuite sul territorio regionale utilizzati per l’erogazione della connettività Internet Wi-Fi messa a disposizione da PuntoZero.

Grazie a questi interventi, portati avanti dal team che supervisiona la rete WiFi Umbria di PuntoZero, gli utenti possono usufruire, già da ora, di una rete più sicura, affidabile e veloce

Ecco le principali novità e i vantaggi introdotti:

• Più sicurezza e maggiore stabilità: abbiamo aggiornato i sistemi di protezione di tutti i punti d’accesso Wi-Fi innalzando il livello di sicurezza dell’infrastruttura. Allo stesso tempo, è stata migliorata la trasmissione del segnale e ottimizzata per ridurre le interferenze e offrire una connessione più fluida e efficiente.

• Navigazione molto più veloce: abbiamo potenziato la capacità di connessione tanto che ora, se il proprio smartphone o computer lo supporta, è possibile raggiungere velocità di navigazione significativamente superiori, superando anche i 300 Mbit/s per singolo dispositivo.

• Nuovi sistemi di monitoring e alert: grazie all’attivazione di sistemi di controllo (monitoring), i tecnici sono ora in grado di ricevere alert (avvisi automatici) alla prima anomalia. Questo permette al personale tecnico di individuare tempestivamente eventuali irregolarità, guasti o indisponibilità degli apparati e di intervenire riducendo i tempi di rilevazione e di ripristino dei disservizi.

• Tecnologia già pronta per il futuro: gli access point compatibili sono stati configurati per supportare le più recenti tecnologie (tra cui il Wi-Fi 6E e il nuovissimo Wi-Fi 7), permettendo così anche di sfruttare al massimo le prestazioni dei dispositivi di nuova generazione.

Nel complesso, le attività realizzate hanno permesso di ottenere un’infrastruttura più aggiornata, sicura, monitorata e veloce, migliorando sia la capacità di gestione e di intervento da parte del personale tecnico sia l’esperienza di navigazione offerta agli utenti finali.

La localizzazione degli Access Point, con l’indicazione degli Enti di riferimento, è disponibile al seguente collegamento:

https://puntozeroscarl.it/wifiumbria/



