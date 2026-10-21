 PuntoZero aggiorna WiFi-Umbria: connessioni più sicure e velocità fino a 300 Mbit/s - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

PuntoZero aggiorna WiFi-Umbria: connessioni più sicure e velocità fino a 300 Mbit/s

Redazione

PuntoZero aggiorna WiFi-Umbria: connessioni più sicure e velocità fino a 300 Mbit/s

Mer, 21/10/2026 - 07:17

Condividi su:

PuntoZero ha recentemente completato un ampio intervento di manutenzione e miglioramento dell’infrastruttura pubblica “WiFi-Umbria”. I lavori di aggiornamento e ottimizzazione hanno interessato circa 670 punti di accesso alla rete (Access Point), organizzati in 33 diverse sedi distribuite sul territorio regionale utilizzati per l’erogazione della connettività Internet Wi-Fi messa a disposizione da PuntoZero.

Grazie a questi interventi, portati avanti dal team che supervisiona la rete WiFi Umbria di PuntoZero, gli utenti possono usufruire, già da ora, di una rete più sicura, affidabile e veloce

Ecco le principali novità e i vantaggi introdotti:

• Più sicurezza e maggiore stabilità: abbiamo aggiornato i sistemi di protezione di tutti i punti d’accesso Wi-Fi innalzando il livello di sicurezza dell’infrastruttura. Allo stesso tempo, è stata migliorata la trasmissione del segnale e ottimizzata per ridurre le interferenze e offrire una connessione più fluida e efficiente.

• Navigazione molto più veloce: abbiamo potenziato la capacità di connessione tanto che ora, se il proprio smartphone o computer lo supporta, è possibile raggiungere velocità di navigazione significativamente superiori, superando anche i 300 Mbit/s per singolo dispositivo.

• Nuovi sistemi di monitoring e alert: grazie all’attivazione di sistemi di controllo (monitoring), i tecnici sono ora in grado di ricevere alert (avvisi automatici) alla prima anomalia. Questo permette al personale tecnico di individuare tempestivamente eventuali irregolarità, guasti o indisponibilità degli apparati e di intervenire riducendo i tempi di rilevazione e di ripristino dei disservizi.

• Tecnologia già pronta per il futuro: gli access point compatibili sono stati configurati per supportare le più recenti tecnologie (tra cui il Wi-Fi 6E e il nuovissimo Wi-Fi 7), permettendo così anche di sfruttare al massimo le prestazioni dei dispositivi di nuova generazione.

Nel complesso, le attività realizzate hanno permesso di ottenere un’infrastruttura più aggiornata, sicura, monitorata e veloce, migliorando sia la capacità di gestione e di intervento da parte del personale tecnico sia l’esperienza di navigazione offerta agli utenti finali.

La localizzazione degli Access Point, con l’indicazione degli Enti di riferimento, è disponibile al seguente collegamento:

https://puntozeroscarl.it/wifiumbria/


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Perugia, dal 23 ottobre la rassegna SUD legge di venerdì | Libri, conversazioni e buon vino

Comunicati Stampa

Ancora risultati di prestigio per le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia

Terni

Uccisa a martellate dal marito, fiaccolata per il femminicidio di Fatiha: lutto cittadino

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Caso SRF e Serafini Srl, atto urgente in Consiglio per tutelare 60 famiglie

Assisi

Bastia e Cannara – e non solo – piangono don Francesco Fongo

Umbria | Italia | Mondo

Salvò uomo dall’annegamento, premiato a Firenze l’agente Gabriele Iannizzotto
Spoleto

Grande successo all’IC Spoleto 2 per gli Erasmus Days: “Apprendimento e crescita: competenze per il futuro”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!