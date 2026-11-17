Presentando il suo discorso annuale sulle politiche di governo rivolto all’Assemblea legislativa, Sam ha illustrato i piani volti ad attrarre investimenti, sviluppare i servizi finanziari ed espandere il turismo internazionale, mantenendo al contempo il sostegno ai residenti.
Il rapporto ha individuato nell’aumento della spesa per il welfare sociale e nell’eccessiva dipendenza da un unico settore per il gettito fiscale una combinazione insostenibile. Secondo i dati preliminari citati nel rapporto, nei primi tre trimestri del 2026 l’economia di Macao è cresciuta del 2,9% su base annua in termini reali.
Per sostenere la diversificazione, il governo prevede di istituire un fondo di orientamento agli investimenti, nominare gestori di fondi professionisti e investire in progetti che favoriscano lo sviluppo a lungo termine di Macao. Cercherà inoltre di attrarre un maggior numero di progetti a Macao e nella Zona di cooperazione approfondita di Guangdong-Macao a Hengqin.
Le misure per il settore finanziario comprendono il potenziamento della legislazione in materia di titoli, l’attrazione di un maggior numero di società nazionali ed estere per l’emissione di obbligazioni a Macao e lo sviluppo di collegamenti tra la pataca digitale e lo yuan digitale.
Nel settore turistico, il governo punterà su mercati quali Europa, India e Medio Oriente, offrendo incentivi per voli, hotel e trasporti transfrontalieri, al fine di attrarre visitatori internazionali che effettuano viaggi con più destinazioni.
Il governo proseguirà inoltre il programma di contributi in denaro contante, le agevolazioni fiscali e i sussidi per le utenze domestiche, ampliando al contempo i servizi gratuiti di assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –