EMI Basket Gubbio sgambetta la favorita Osimo. Battuta la Giovane Robur Basket Osimo con il punteggio di 66-57 - Tuttoggi.info

Quinta partita di campionato e quinta vittoria per l’EMI Basket Gubbio, che supera in casa 66-57 la Giovane Robur Basket Osimo, indicata tra le principali candidate alla vittoria del campionato. È stata una partita intensa e fisica, giocata punto a punto per tre quarti (34-34 all’intervallo, 50-52 al 30′) e risolta da una vera prova di carattere dei biancoblù, che nell’ultimo periodo hanno vinto 16-5.

L’avvio è di Osimo, avanti 12-9 prima che Gubbio piazzi un 9-0 che vale il 18-12 al 7’38”. Il primo quarto si chiude 23-18, con Beccafichi miglior marcatore dei suoi con 8 punti. Per Osimo Zalalis ne segna 7.

Nel secondo periodo la Robur torna avanti (25-27 al 14’58”), Gubbio riprende il comando al 18’37” (34-31), ma all’intervallo è di nuovo parità. Il quarto va a Osimo 16-11, con 5 liberi segnati contro nessuno di Gubbio. Akele mette 5 punti per i padroni di casa, Giulietti 6 per gli ospiti.

Il terzo quarto è ancora in equilibrio e lo vince Osimo 18-16, con Zalalis e Akele a quota 6 punti a testa. Si arriva all’ultimo periodo con gli ospiti avanti 52-50.

Qui Gubbio cambia marcia. Un 7-0 ribalta la partita e porta i biancoblù sul 58-52 al 32’53”, con Osimo ferma a quota 52 per quasi tre minuti. Il quarto si chiude 16-5: Akele, Palazzari e Giorgetti segnano 4 punti a testa, per Osimo Magrini ne mette 3. Il vantaggio massimo di Gubbio è di 12 punti, quello di Osimo di 6. Nel corso della partita ci sono state sei parità e cinque cambi di vantaggio.

Il miglior marcatore è Akele con 21 punti, frutto di nove canestri da due e una tripla. In doppia cifra anche Beccafichi, con 10 punti in appena 12 minuti, e Giorgetti, con 10. Completano il tabellino Di Simone e Mbaye con 8, Pacini con 5 e Palazzari con 4: sette giocatori a punti su undici impiegati. Il dato di squadra premia i biancoblù, con 20 canestri da due e 6 triple contro i 19 e 4 di Osimo. Per gli ospiti Savelli e Zalalis chiudono con 14 punti, seguiti da Zandri con 8 e da Bini con 7.

Per EMI Basket Gubbio arriva così il quinto successo consecutivo in campionato, ottenuto con carattere contro una delle squadre più accreditate.

BASKET GUBBIO – GIOVANE ROBUR BASKET 66-57

BASKET GUBBIO: Di Simone 8, Beccafichi 10, Cecchini R., Bacchelli, Carsetti, Akele 21, Pacini 5, Mbaye 8, Giorgetti 10, Fondacci, Flamini, Palazzari 4. All. Cecchini L.

GIOVANE ROBUR BASKET: Giulietti 6, Bini 7, Moretti, Mori 2, Giorgi, Savelli 14, Zandri 8, Redolf, Carletti, Zalalis 14, Magrini 6. All. Marini.

PARZIALI: 23-18, 11-16, 16-18, 16-5.

PROGRESSIVI: 23-18, 34-34, 50-52, 66-57.

5 FALLI: nessuno

Gubbio, 19 ottobre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio



