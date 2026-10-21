Ancora risultati di prestigio per le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia - Tuttoggi.info

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Ancora risultati di prestigio per le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia

Redazione

Ancora risultati di prestigio per le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia

Mer, 21/10/2026 - 06:32

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Ancora risultati di prestigio per le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia: a Trieste nel Match Internazionale Under 23 di corsa su strada la nazionale italiana femminile ha chiuso al secondo posto con 22 punti alle spalle della Svizzera, vincitrice con 18 punti e davanti all’Inghilterra finita terza con 25 punti.

A questo risultato prestigioso ha contribuito in modo pesante Laura Ribigini che è stata la migliore delle atlete azzurre al traguardo giungendo quinta al termine dei 10 chilometri della Corsa dei Castelli chiusa con il tempo di 34 minuti 1 secondo, giusto un paio di secondi sopra il suo record personale sulla distanza di 33.59, alla media di 3,24 minuti a chilometro; dietro Laura le altre azzurre sono state Chiara Munaretto in sesta posizione in 34:03, poi undicesima Sara Arrigoni (34:36) e tredicesima Anna Bianca Richter (34:54). Laura ha corso poco sopra il suo personale ed appena un secondo sopra al suo miglior tempo stagionale su questa distanza, in una gara partita relativamente piano ma che comunque l’ha lasciata soddisfatta sia per il risultato personale che di squadra. Vincitrice tra le Under 23 la svizzera Fabienne Muller in 33.36.

Ma la domenica ha portato un altro ottimo risultato in casa Atletica Arcs Cus Perugia grazie a Melissa Fracassini che nella terza edizione della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks, mezza maratona internazionale che si è corsa nella capitale con ben 40 mila iscritti, ha chiuso all’ottavo posto assoluto, seconda italiana alle spalle dell’azzurra di maratona Giovanna Epis, sesta, che correrà New York tra due settimane. Melissa, che martedì 20 ottobre ha compiuto 23 anni, ha corso in 1 ora 13 minuti 41 secondi, anch’essa molto vicina al suo personal best di 1.13.21. Altri due risultati di spessore che vanno ad aggiungersi ai tanti che nel corso di quest’anno le ragazze hanno portato in casa Atletica Arcs Cus Perugia a testimonianza della qualità del lavoro svolto dalla società, della passione degli atleti e della competenza dello staff tecnico.

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