Perugia, dal 23 ottobre la rassegna SUD legge di venerdì | Libri, conversazioni e buon vino - Tuttoggi.info

A Perugia i libri escono dalle librerie e dai luoghi tradizionalmente deputati alla presentazione dei libri: nasce “Sud legge di venerdì”, la nuova rassegna letteraria ideata da Sud Osteria e Graphe.it edizioni. L’obiettivo è creare un appuntamento culturale stabile, informale e conviviale, capace di avvicinare i libri a un pubblico ampio.

Gli incontri si terranno dal 23 ottobre 2026 al 19 marzo 2027, con cadenza mensile di venerdì alle ore 18, presso Sud Osteria (via Dalmazio Birago 10, Perugia). Ogni appuntamento partirà da un libro, un autore o un tema per dare vita a una conversazione che potrà coinvolgere scrittori, studiosi, esperti e operatori culturali, lasciando spazio alle domande e al dialogo con il pubblico.

Al termine sarà possibile fermarsi a bere qualcosa e proseguire la serata a cena.

«L’idea nasce da una considerazione molto semplice: se aspettiamo che siano sempre le grandi manifestazioni a creare occasioni per parlare di libri, rischiamo di attendere a lungo. Noi editori possiamo anche provare a costruirle direttamente – spiega Roberto Russo, di Graphe.it edizioni –. Con Sud abbiamo pensato a una formula semplice: un venerdì al mese, un libro o un tema, una conversazione e un bicchiere di vino. E soprattutto la possibilità di incontrarsi. Mi interessava che Graphe.it non fosse al centro di tutto, ma fosse uno dei soggetti che contribuiscono a costruire un appuntamento culturale aperto anche ai libri e agli editori degli altri».

La rassegna guarda in particolare all’editoria indipendente, alle realtà umbre e del Centro Italia, senza limitarsi al catalogo di Graphe.it. Accanto ai titoli della casa editrice perugina troveranno spazio pubblicazioni di altri editori, in un confronto che intende valorizzare la pluralità delle esperienze editoriali e favorire nuove occasioni di collaborazione.

Un approccio che nasce anche dalla consapevolezza di quanto sia importante, soprattutto in un territorio come l’Umbria, mettere in comune competenze, proposte e pubblici. Le piccole case editrici custodiscono spesso cataloghi originali e specialistici, che possono trovare nuove occasioni di incontro con i lettori anche al di fuori delle librerie e delle manifestazioni letterarie. “Sud legge di venerdì” si propone così di contribuire alla vita culturale cittadina attraverso un’iniziativa costruita dal basso, senza la necessità di grandi strutture organizzative.

Per informazioni: graphedizioni@gmail.com





Il calendario degli incontri

La rassegna attraverserà la letteratura, la poesia, la musica, l’illustrazione, la memoria e le tradizioni, con un programma che mette in dialogo libri e competenze diverse.

• 23 ottobre 2026 – La mosca tra le righe. Incontro con Maurizio Tarantino, curatore di Breve storia letteraria della mosca di Giuseppe De Lorenzo, pubblicato da Graphe.it.

• 27 novembre 2026 – Le parole e la memoria. Con Donato Antonio Loscalzo, autore di Il rintocco mancato (Transumanti), ed Enzo Spera, autore di Rabdomante di parole (Bertoni/Poesia editore).

• 4 dicembre 2026 – Il tempo che verrà. Raffaella Sforza e Luca Baldini accompagnano il pubblico alla scoperta di Barbanera 2027.

• 18 dicembre 2026 – Quella sottile malinconia del Natale. Claudia Fofi racconta Nick Drake, in un incontro dedicato al musicista e alla sua poetica.

• 22 gennaio 2027 – L’oro degli Etruschi. Alessandro Pacini, autore di Passeggiate nell’orto metallurgico (Graphe.it), e l’orafo Primo Tenca esplorano il mondo della lavorazione dei metalli, con una dimostrazione pratica della lavorazione dell’oro.

• 26 febbraio 2027 – Il suono delle immagini. Claudio Ferracci parlerà di fumetto, illustrazione e narrazione per immagini, rendendo omaggio alla Biblioteca delle Nuvole e al suo fondatore.

• 5 marzo 2027 – Su e giù per le strade di Londra. Incontro con Lisa Ginzburg e Giorgio Podestà, traduttore dell’edizione italiana di Street Haunting di Virginia Woolf, pubblicata da Graphe.it edizioni.

• 19 marzo 2027 – Cosa poesia non è. Alla vigilia della Giornata mondiale della poesia, incontro con Ernesto Anastasio, autore di Rime obbligate (Graphe.it).

“Sud legge di venerdì” è un invito a ritrovarsi attorno ai libri, a scoprire autori e prospettive differenti e a vivere la cultura come esperienza condivisa. Un appuntamento mensile in cui la lettura diventa occasione di dialogo e l’osteria si trasforma in un luogo di incontro per la comunità dei lettori e per chiunque abbia voglia di lasciarsi incuriosire da una storia, una parola o un’idea.

Luogo: Sud Osteria, via Dalmazio Birago, 10, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA