Dl cortei, Meloni "Nasce reato partecipazione violenta a manifestazioni" - Tuttoggi.info

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Dl cortei, Meloni “Nasce reato partecipazione violenta a manifestazioni”

ItalPress

Dl cortei, Meloni “Nasce reato partecipazione violenta a manifestazioni”

Mar, 20/10/2026 - 23:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo visto tutti le immagini delle violenze che hanno sconvolto Milano e altre città d’Italia nello scorso weekend: sono scene inaccettabili, che nessuno può pensare di minimizzare o giustificare”. Lo sottolinea sui suoi profili social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per prevenire e contrastare queste violenze – continua Meloni – Innanzitutto nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione, per il quale si rischiano fino a cinque anni di carcere e 20mila euro di multa; la pena aumenta per chi è a volto coperto o ha ferito qualcuno. Inoltre applichiamo il principio del ‘chi rompe paga’: se lo fa un minorenne pagano i suoi genitori, se il danno è a un bene pubblico il prefetto manda a casa l’ingiunzione di pagamento, se il danno è a un privato il proprietario va dal giudice e ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”,
mgg/gsl

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