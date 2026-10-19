“RESISTERE”: a Spello la 56ª Festa de l’Unità e la festa regionale dei Giovani Democratici dell’Umbria - Tuttoggi.info

“RESISTERE”: a Spello la 56ª Festa de l’Unità e la festa regionale dei Giovani Democratici dell’Umbria

Dal 22 al 24 ottobre tre giorni di dibattiti, formazione, musica e cucina al Centro polifunzionale Ca’ Rapillo di Spello

Si intitola “Resistere” la 56ª Festa de l’Unità di Spello, che quest’anno ospita la festa regionale dei Giovani Democratici dell’Umbria. L’appuntamento si terrà dal 22 al 24 ottobre al Centro polifunzionale Ca’ Rapillo, a Spello.





“Resistere” è la parola che dà il nome e il filo conduttore alla festa: resistere alla precarietà, allo svuotamento dei territori, alla rassegnazione di chi si sente dire che il futuro è altrove. Il programma si articola in sei appuntamenti, ciascuno dedicato a un tema sentito da tutte le generazioni: occasioni di confronto aperte a chi vuole partecipare, ascoltare e portare la propria esperienza.





Giovedì 22 ottobre la festa si apre alle 18.00 con “Dall’Umbria all’Italia”, un confronto sugli scenari politici e sulle prospettive verso le elezioni, con Francesco Rapo, Ludovica Gatti, Damiano Bernardini, Lodovico Baldini e Carlo Emanuele Trappolino. Alle 21.00 si prosegue con “Confronto tra Amministratori di Spello e cittadini”, un dialogo con il Sindaco di Spello, la giunta comunale e il presidente dell’assemblea comunale sul lavoro svolto e su quello che resta da fare.





Venerdì 23 ottobre si parte alle 18.00 con l’incontro “Pro Palestina e Progetto L.A.N.D.”, con Moreno Caporalini, cooperatore internazionale, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano e curatore del progetto LAND, Simone Emili, Pierluigi Spinelli, capogruppo PD Terni e Lorenzo Ermenegildi Zurlo, capogruppo PD Perugia. Alle 21.00 è in programma “Pensare a sinistra”, una riflessione su scuola, università e produzione dei saperi con i saluti di Sarah Bistocchi, presidente assemblea legislativa Umbria, e gli interventi di Fabio Barcaioli, assessore alla scuola della Regione Umbria, Nicoletta Schembari di UDU Perugia Giorgio Peloso Zantaforni, insegnante e Camilla Volante, componente segreteria nazionale GD Nazionale





Sabato 24 ottobre alle 18.00 la parola passa alla precarietà con “Interrottə: generazione precaria”, un confronto con Marco Furfaro, Deputato del Partito Democratico, Filippo Giomini, vicesegretario vicario GD nazionale, Elena Tomarelli, segreteria GD Umbria e Francesco De Rebotti, assessore ai trasporti della Regione Umbria. La giornata e la festa si chiudono alle 21.00 con “Nuove Prospettive per le Aree Interne”, dedicato alle nuove prospettive per le aree interne, con Camilla Laureti, vicepresidente del Gruppo S&D all’Europarlamento, Saverio Gileno, coordinatore della segreteria nazionale Giovani Democratici, Simona Meloni, assessora della Regione Umbria e Alessandro Vagni, componente della segreteria dei GD Umbria





Accanto al confronto, tre giorni di festa e convivialità per giovani, militanti e cittadini: giochi, musica, stand di associazioni e piccoli negozi. Gli stand gastronomici e il bar saranno aperti per tutta la durata della festa, con la possibilità di cenare in loco. Il menù sarà reperibile sulle pagine social dei Giovani Democratici o direttamente nella struttura.





“Resistere non è una parola del passato: è quello che fa ogni giorno una generazione a cui si chiede di accontentarsi di lavoro precario, affitti impossibili e servizi che si assottigliano, soprattutto nelle aree interne”, dichiara il segretario regionale GD Umbria Simone Emili. “Abbiamo accettato con piacere la proposta del circolo di Spello perché la politica deve tornare a stare nei luoghi, tra le persone, e non solo nei palazzi. Per tre giorni ragazze e ragazzi di tutta l’Umbria discuteranno e faranno comunità: è l’occasione per prendere parola e dire che il futuro di questa regione lo vogliamo costruire noi.”





“Siamo felici di aver portato qui la festa regionale dei Giovani Democratici: questa è una comunità che sa accogliere e che crede nella partecipazione”, dichiara Francesco Rapo, segretario del Circolo PD di Spello. “Grazie a volontarie, volontari e associazioni che stanno lavorando perché questi tre giorni siano all’altezza. L’invito è per tutta la cittadinanza: venite a discutere con noi e a condividere una cena a Ca’ Rapillo.”





La festa è aperta a tutte e tutti.

Per prenotazioni: +39 338 5675688.

Luogo: Centro Polifunzionale Ca’ Rapillo, Spello