Il sindaco Zuccarini incontra le frazioni: l'ultimo incontro a Capodacqua

“Prosegue il giro di incontri pubblici con la cittadinanza: dopo essere stati a Colfiorito con i cittadini degli altipiani plestini, siamo stati a Capodacqua, per ascoltare le esigenze della popolazione locale e dei tanti paesi del circondario”. Lo sottolinea il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, impegnato in un tour di incontri nella frazioni. “Abbiamo illustrato quanto fatto, e informato di quanto stiamo facendo e stiamo concretizzando, dati alla mano, senza false promesse e vane illusioni, rileva il sindaco. Entro la fine dell’anno sarà finalmente completato il P.I.R. del paese mentre la riqualificazione della piazza sarà avviata entro quest’anno e conclusa la prossima estate”.

Zuccarini nelle frazioni: progetti per Capodacqua

Si parla anche di percorsi escursionistici che collegheranno Capodacqua con i piani di Colfiorito con apposite stazioni base. “Definiti anche gli utilizzi del centro funzionale Luciano Fancelli, sia per la promozione della sua figura, che come laboratorio multimediale per la valorizzazione del territorio, dell’arte e della cultura del territorio. Ho voluto sottolineare con un plauso, la grande sensibilità della comunità locale: sempre pronta a darsi da fare in prima persona per la riqualificazione e la vivacità del territorio, sempre propositiva e collaborativa. Uno spirito che ci auguriamo di trovare sempre più spesso. Un grazie particolare ad Alessandro Alessandri e a tutti i presenti che hanno riempito i locali. Presto torneremo nella valle del Menotre per poi proseguire in tutto il territorio comunale. Come promesso, tra la gente e per la gente”.