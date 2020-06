Consiglio comunale in streaming, Zuccarini: “Scelta di trasparenza”

Il consiglio comunale è tornato a riunirsi in presenza e, per la prima volta, la seduta è stata trasmessa in streaming. “Dalla seduta di giovedì 25 giugno il Consiglio comunale di Foligno viene trasmesso in diretta streaming: questo significa che chiunque, in ogni angolo del mondo, potrà assistere a tutte le discussioni che si svolgono nella massima assise cittadina”, dice il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Consiglio in streaming: obiettivo raggiunto

“Era uno dei nostri punti principali del programma elettorale, lo abbiamo realizzato in meno di un anno – ha rilevato Zuccarini. Per assoluta mancanza di volontà politica, le passate amministrazioni di centrosinistra non lo hanno mai voluto fare, nonostante le pressanti e ragionevoli richieste delle opposizioni. Ma noi abbiamo scelto la massima trasparenza, la massima chiarezza e soprattutto il rapporto diretto con i cittadini, perché – come amo ripetere, e come ho ribadito al momento del mio insediamento – il Palazzo Comunale deve essere la ‘Casa di tutti i Folignati’. E a breve tornerà anche l’iniziativa PalazzoAperto che consentirà a tutti di visitare gratuitamente le più belle sale del Comune di Foligno. Una città più trasparente è una città migliore!”.

La mozione dei 5 Stelle

La svolta è arrivata con la votazione, all’unanimità, di una mozione del M5S che chiedeva proprio la diretta streaming. L’atto è stato votato a dicembre e i lavori sono partiti subito, rallentati però dall’emergenza Covid.