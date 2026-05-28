Quintavalle (Fiaso) "La medicina di precisione ridurrà i costi inappropriati" - Tuttoggi.info

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Quintavalle (Fiaso) “La medicina di precisione ridurrà i costi inappropriati”

ItalPress

Quintavalle (Fiaso) “La medicina di precisione ridurrà i costi inappropriati”

Gio, 28/05/2026 - 21:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi Aifa ha portato a Palermo una ventata di novità e prospettive, parlando di sostenibilità e appropriatezza del nostro servizio sanitario attraverso la tecnologia e il digitale”. Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, Presidente di FIASO intervenuto a margine dell’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale” organizzato a Palermo dall’AIFA e con il patrocinio dell’ARS. “Fondamentale il ruolo della prescrittomica, una scienza che attraverso gli screening preventivi ci consente di stratificare la popolazione e verificare ciò che serve individualmente – ha aggiunto -. Una medicina di precisione che se fatta bene porterà al miglioramento dello stato di salute della nostra popolazione, oltre che benefici in termini di riduzione di costi inappropriati, entrando nella bilancia di correlazione tra appropriatezza e sostenibilità economica”.

xi6/fsc/mca1

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