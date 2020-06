Consiglio comunale di nuovo in Aula e per la prima volta in streaming

Novità per il consiglio comunale di Foligno. La massima assise, presieduta da Lorenzo Schiarea, torna a riunirsi in aula, dopo i mesi di videoconferenza, ma non abbandona la tecnologia. La riunione di giovedì 25 sarà infatti la prima ad essere anche visibile in streaming sul link: https://foligno.civicam.it.

Le novità della disposizione del consiglio comunale

Per svolgere la riunione in completa sicurezza, ci sarà una diversa disposizione dei consiglieri, mantenendo il giusto distanziamento anche tra di loro. Alcuni rimarranno fuori e siederanno nei banchi della giunta. Gli assessori tra il pubblico, fermo restando ovviamente la possibilità di intervenire di ciascuno. Si completa quindi il passaggio tecnico che consentirà di trasmettere il consiglio comunale in streaming dopo la decisione unanime presa lo scorso dicembre grazie ad una mozione del gruppo del Movimento 5 stelle.

L’ordine del giorno del consiglio comunale

All’ordine del giorno dell’assemblea, tra l’altro, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; l’individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio comunale per il 2020; variazione urgente di bilancio per spese urgenti ed indifferibili con la ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale del 7 maggio scorso avente per oggetto: “emergenza Covid-19”; variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 con ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale del 28 maggio scorso avente per oggetto: “Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni – dgr 1291/2019”; variazione al bilancio di previsione 2020-2022 conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19; regolamento per l’applicazione della nuova Imposta municipale propria (Imu) nel Comune di Foligno, anno 2020; modifiche al regolamento generale delle entrate 2020.