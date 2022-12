XV edizione del progetto “Valzer dei moscerini", iscrizioni entro il 13 gennaio - Tuttoggi

Il progetto sostenuto dal comune di Spoleto, per l’apprendimento del linguaggio espressivo musicale, è rivolto ai bambini da 0 a 48 mesi.

C’è tempo fino al 13 gennaio 2023 per iscriversi alla XV edizione del “Valzer dei moscerini”, progetto rivolto a bambini da 0 a 48 mesi che si pone, quale obiettivo principale, quello di guidare ogni bambino nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, ricalcando la naturalezza e la spontaneità della lingua parlata, creando occasioni e stimoli per insegnare al bambino ad esprimere potenzialità presenti in questa prima fase di vita, più densa di capacità di sviluppo, competenze e conoscenze.

Desiderio e finalità del corso sono quelli di donare ai bambini una possibilità comunicativa in più e di vivere il passaggio dalla dipendenza all’autonomia espressiva con una sfumatura da aggiungere all’arcobaleno che ogni bambino incarna.