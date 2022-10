Week end all'insegna del bel tempo, le previsioni meteo - Tuttoggi

Sabato e domenica in Umbria ancora bel tempo, le previsioni anche per il resto d'Italia per il 29 ottobre 2022

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la regione. Asciutto anche in serata con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampie schiarite anche in serata con tempo asciutto ovunque.