Vus esamina oggi la graduatoria per la selezione di 30 posti di lavoro nel Settore Igiene Urbana

share

Si riunisce oggi, 22 marzo, il C.d.A. della Valle Umbra Servizi Spa per l’approvazione della graduatoria della Selezione per la copertura di n. 30 posti a tempo indeterminato del Settore Igiene Urbana.

Non appena il C.d.A. avrà preso atto e approvato le risultanze della procedura di selezione concorsuale, svolte dalla società incaricata Tempi Moderni, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria e si darà avvio alle procedure di assunzione dei 30 posti per operatori messi a concorso.

L’azienda stima che nel prossimo triennio, in considerazione dei numerosi collocamenti a riposo previsti nei profili corrispondenti a quelli oggetto della selezione, si dovrà attingere dalla graduatoria per ulteriori assunzioni di personale che vengono stimate in circa 50/70 unità lavorative.

share

Stampa