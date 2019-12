“Volti di Giostra – Ritratti quintanari” e “Corpi di carbone e sanguigna”, all’ex teatro Piermarini le mostre di Carlo Crescimbeni - Tuttoggi

Verrà inaugurata martedì 17 dicembre, alle 18, all’ex teatro Piermarini, la doppia mostra “Volti di Giostra – Ritratti quintanari” e “Corpi di carbone e sanguigna”, di Carlo Crescimbeni, architetto e disegnatore folignate. All’inaugurazione della mostra – aperta di pomeriggio, dalle 17 alle 20 – interverranno rappresentanti dell’Ente Giostra della Quintana e del Comune di Foligno.

“Volti di Giostra” è un omaggio alla manifestazione più importante della mia città. Una rievocazione magica e straordinaria – ha spiegato Carlo Crescimbeni in una nota – i ritratti sono un mio tentativo di rappresentare le impressioni che i figuranti del corteo hanno suscitato in me fin da ragazzo. Con “Corpi”, invece, ho cercato di raccontare la figura umana per come mi ha sempre affascinato e sedotto. Rappresentarla è una operazione che richiede studio e attenzione per acquisire consapevolezza ed esperienza necessarie a cogliere il suo equilibrio delicato”.

Le due mostre saranno accomunate da un grande dipinto in cui Crescimbeni unisce simboli cari al mondo quintanaro ed elementi relativi allo studio del corpo umano. Le mostre, patrocinate da Ente Giostra della Quintana e Comune di Foligno, sono state realizzate con il sostegno di Treadim, Tractis e Kolorado.