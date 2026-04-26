"Ciao freghi", l'omaggio dei tifosi del Perugia ai gemelli fulminati a Magione - Tuttoggi.info

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“Ciao freghi”, l’omaggio dei tifosi del Perugia ai gemelli fulminati a Magione

Redazione

“Ciao freghi”, l’omaggio dei tifosi del Perugia ai gemelli fulminati a Magione

Dom, 26/04/2026 - 15:28

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“Francesco e Giacomo. Ciao freghi”. I tifosi del Perugia, dal settore ospiti dello stadio “Tullo Morgagni”, all’inizio della partita Forlì – Perugia, hanno voluto ricordare con uno striscione i gemelli Francesco e Giacomo Fierloni, morti fulminati da una scossa elettrica nelle campagne di Magione dove erano usciti per addestrare un colombaccio per la caccia, la loro grande passione.

Una tragedia che ha colpito tutta la comunità del Trasimeno, perugina e umbra, che nel giorno dei funerali a Magione si è stretta intorno alla famiglia in un momento di così grande dolore. Francesco e Giacomo avrebbero compiuto 23 anni tra pochi giorni.

Come indicato dalla ricognizione cadaverica, la scossa elettrica ha colpito Francesco, che con l’asta telescopica cercava di recuperare il piccione volato sui cavi elettrici. Giacomo ha provato a salvarlo, venendo anch’egli investito dalla scossa elettrica mortale. Due giovani gemelli che hanno vissuto insieme l’intera loro esistenza.

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