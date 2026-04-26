Deruta celebra il talento dei giovani: successo per “Studenti in Mostra” al Liceo Artistico Magnini - Tuttoggi.info

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Deruta celebra il talento dei giovani: successo per “Studenti in Mostra” al Liceo Artistico Magnini

Redazione

Deruta celebra il talento dei giovani: successo per “Studenti in Mostra” al Liceo Artistico Magnini

Dom, 26/04/2026 - 12:04

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Nel cuore di Deruta, città simbolo dell’arte ceramica e della tradizione artigianale umbra, gli studenti del Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” (Istituto Mameli Magnini) hanno dato prova di talento, passione e maturità espressiva con l’esposizione “Studenti in Mostra – storie, passione, arte”, andata in scena nelle giornate del 18 e 19 aprile 2026.

L’iniziativa, ospitata nella suggestiva sede di Piazza dei Consoli, ha aperto le porte alla cittadinanza offrendo un viaggio coinvolgente nel mondo creativo degli alunni. Un appuntamento che ha saputo richiamare visitatori e appassionati, confermandosi come uno dei momenti più significativi dell’anno scolastico e culturale del territorio.

Protagonisti assoluti sono stati gli studenti, capaci di sorprendere per la varietà e la qualità delle opere presentate: dalla ceramica tradizionale – omaggio alla storia artistica di Deruta – alla pittura, dalla grafica alla progettazione multimediale. Ogni lavoro ha raccontato una storia, un’emozione, un percorso personale, incarnando pienamente il senso del sottotitolo della mostra: “storie, passione, arte”.

Dietro questo importante risultato si cela anche il lavoro attento e competente dei docenti, che hanno accompagnato i ragazzi in un percorso formativo solido e stimolante, valorizzandone le capacità e incoraggiandone l’espressione individuale. A loro va un sincero riconoscimento per aver saputo guidare gli studenti verso traguardi così significativi.

L’evento si inserisce nella più ampia cornice della Rete dei Licei Artistici dell’Umbria “Arti Umbre in Rete”, iniziativa volta a promuovere l’eccellenza artistica e scolastica del territorio, rafforzando il legame tra scuola, cultura e comunità.

“Studenti in Mostra” non è stata soltanto un’esposizione, ma una vera e propria celebrazione del talento giovanile e della vitalità della scuola. Un’occasione per riconoscere il valore del lavoro svolto dagli alunni e dai loro insegnanti, che con impegno e dedizione contribuiscono a mantenere viva la tradizione artistica umbra, proiettandola nel futuro.

A tutti loro vanno i più sentiti complimenti: agli studenti, per la creatività e la passione dimostrate, e ai professori, per aver costruito un ambiente capace di far crescere e brillare nuovi artisti.

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