Voli storici e aquiloni: il Festival del Volo 2026 incanta il Trasimeno" - Tuttoggi.info

Dal 24 aprile al 3 maggio l’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago ospita il Festival del Volo 2026

Dal 24 aprile al 3 maggio l’ex aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago (Perugia) ospita il Festival del Volo 2026, articolato in due appuntamenti: il Meeting di Primavera e la rassegna “Coloriamo i Cieli”, dedicata agli aquiloni.

La manifestazione si svolge all’ex scalo Eleuteri, sul Lago Trasimeno, ed è in programma fino al 3 maggio. Il prossimo fine settimana prevede la sezione “Coloriamo i Cieli”, interamente focalizzata sugli aquiloni.

Il Festival è concepito in due blocchi tematici complementari che mettono in relazione la tradizione del volo con l’innovazione di settore. Il Meeting di Primavera richiama appassionati di volo ultraleggero dall’Italia e dall’estero, mentre “Coloriamo i Cieli” concentra il programma sulle attività legate agli aquiloni.

L’iniziativa è rivolta sia agli addetti ai lavori sia alle famiglie, con proposte che combinano approfondimento, divulgazione e attività adatte a un pubblico intergenerazionale nell’area del Trasimeno.