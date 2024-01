Volontariato e giovani umbri,  la ricerca di Cesvol e Università di Perugia - Tuttoggi.info

I dati che emergeranno saranno utili per il percorso di analisi dei bisogni del Cesvol su cui orientare i servizi del Csv

Quanto sono presenti i giovani nel volontariato umbro? Quali attività vengono realizzate per inserire nuovi volontari? I giovani partecipano al governo delle associazioni? A queste e ad altre domande vuole dare risposta la rilevazione “Giovani generazioni, associazionismo, volontariato e cittadinanza attiva” promossa dal Cesvol Umbria in collaborazione con il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’ Università degli studi di Perugia.

Strumento di base della ricerca è la rilevazione di dati, effettuata in queste settimane attraverso la somministrazione di questionari a giovani tra i 17 e i 30 anni presenti nel territorio umbro. Il questionario è stato co-progettato da Cesvol e Università, a cura di Sabina Curti e Jennifer Malponte, della sede di Narni del Fissuf, ed è stato messo a punto durante gli incontri svolti a Narni, cui hanno partecipato 100 studenti

Per illustrare la ricerca Neri D’Antonio e Andrea Quadrini, i ragazzi attualmente impegnati con il Cesvol per il servizio civile digitale, hanno realizzato un video rivolto direttamente ai giovani disponibile sul sito www.cesvolumbria.org insieme al questionario.

I dati che emergeranno saranno utili per il percorso di analisi dei bisogni del Cesvol su cui orientare i servizi del Csv, in particolare quelli legati alla promozione della cittadinanza attiva e del volontariato rivolti ai giovani e alle scuole. (Foto via Unsplash)