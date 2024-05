Grazie Rugby Gubbio! In Serie B ci siamo trovati bene, restiamo! Vittoria finale contro Jesi!!! - Tuttoggi.info

E’ stata una stagione che non dimenticheremo.

E’ iniziata a luglio 2023, poche settimane dopo la storica promozione dalla Serie C alla B, con l’arrivo a Gubbio del nuovo allenatore Joe McDonnell, quel Joe McDonnell! All Blacks, vincitore di uno scudetto da allenatore con il Rovigo, un’esperienza e una conoscenza del rugby ENORME!

Allenamenti, preparazione atletica, skills, giocate. Joe imposta meticolosamente ogni fase di gioco, provandola e riprovandola.

Siamo in Serie B per la prima volta e non sappiamo cosa aspettarci, “si dice” che rispetto all’anno scorso sarà tutto un altro rugby.

Ad ottobre scendiamo in campo, prima partita contro gli Highlanders Formigine e il Rugby Gubbio vince!

Battuta di arresto contro il Siena ma poi due vittorie consecutive contro Livorno e Firenze.

Si può fare, possiamo ambire alla salvezza, che come obiettivo per una squadra neo promossa non è cosa da poco.

Il Rugby Gubbio è ufficialmente una squadra di Serie B.

Le partite si susseguono e la lista degli infortuni si allunga. Gli impatti di gioco sono tanti, duri, recuperare sempre al 100% è difficile.

Colorno, Bologna e Modena, partite difficilissime, ci servono per fare esperienza.

Poi il miracolo Pieve, in casa, 27-24 per noi.

Il Rugby Gubbio è ufficialmente una squadra di Serie B, che si fa rispettare.

Poi le beffe Jesi e Formigine, perso 22-21 coi primi e 3-0 con i secondi. In casa andiamo alla grande, pesano le trasferte.

Perdiamo a Livorno ma vinciamo in casa contro il Firenze.

Colorno, Bologna e Modena, di nuovo partite difficilissime, di nuovo ci servono per fare esperienza.

Ma dopo Modena, a tre giornate dalla fine succede che la matematica dice che siamo salvi, impossibile per il Formigine recuperare il gap.

In Serie C ci siamo trovati bene, restiamo!

Bravi Lupi, bravi davvero. E grazie a tutti!

L’ultima partita contro Jesi? Abbiamo vinto, 29-27, con mete di Francesco Giorgini, Samuel Giacomini e tutta la mischia, Davide Gioè e sul finale, bellissima meta di due U18 alla loro prima partita in Senior, Riccardo Fioriti che ha appoggiato il passaggio finale a Giovanni Piobbichi che schiaccia in meta. Complimenti!

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Riccardo Tomassoli, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti ©, Giovanni Di Fiore, Lorenzo Floridi, Davide Gioè, Lorenzo Urbanelli, Federico Sonini, Francesco Paciotti, Nicola Bellucci, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande (vC), Filippo Ferranti, Mattia Scotti, Ayoub Mafrouh, Marco Cecchetti Jonathan Rafael Scarpa, Roberto Rogari e, al loro debutto in Prima Squadra, Riccardo Fioriti e Giovanni Piobbichi.

Eletto Rugby Gubbio Man of The Match Lorenzo Urbanelli, numero 8. Il premio è stato gentilmente offerto dall’azienda agricola Castel D’Alfiolo di Padule, Gubbio, con il nuovo vino Venturae.

Finiscono così tutti i Campionati: U16, Centauri U18 e Serie B. Complimenti a tutti.

Il Rugby Gubbio ovviamente non si ferma. Prossimi appuntamenti il Torneo di Minirugby Lupo di Gubbio e poi il Centro Estivo.

Per i giocatori un po’ di riposo e poi si inizia a preparare la prossima stagione.

Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, tifato, aiutato. Grazie a tutti gli atleti di tutte le categorie, grazie agli allenatori, dirigenti, collaboratori, volontari, amici, grazie!!!



