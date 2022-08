Visite guidate alla valle incantata del Menotre - Tuttoggi

La “Valle Incantata del Menotre” è un percorso guidato con utilizzo di navetta per gli spostamenti fra i borghi della Valle

Il Comune di Foligno ha messo mette a disposizione di cittadini e turisti un programma di visite guidate gratuite che permettono di conoscere al meglio le bellezze storiche e paesaggistiche della città e del suo territorio. Il programma di visite, già iniziato, prevede due visite – il 13 e 14 agosto dalle 10,30 – con una serie di appuntamenti dedicati alla valle del fiume Menotre e ai suoi borghi, come Pale, Casenove, Scopoli e Rasiglia. I visitatori saranno accompagnati dalle guide dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria.

La “Valle Incantata del Menotre” è un percorso guidato con utilizzo di navetta per gli spostamenti fra i borghi della Valle. L’itinerario inizia con la visita guidata del borgo di Pale (punto di incontro all’ingresso del paese, in via Menotre). Durante il percorso a bordo della navetta, grazie alla presenza della guida, si potranno apprezzare le bellezze paesaggistiche e storiche della Valle.