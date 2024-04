Violenza sessuale su minore a Spoleto: 36enne arrestato a Foligno

L'uomo dovrà scontare 10 anni. E' stato condotto presso la casa circondariale di Terni. C'è anche interdizione perpetua pubblici uffici.

I Carabinieri della Stazione di Foligno hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia con il quale è stata disposta la custodia in carcere nei confronti di un 36enne, di origine rumena.

Condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore

L’uomo è stato condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata su minore, commesso in Spoleto nel 2011 e 2012, dopo aver già riportato in primo grado la condanna del locale Tribunale.

Dieci anni di reclusione

I militari, dopo averlo rintracciato, hanno provveduto ad associarlo presso la casa circondariale di Terni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ove dovrà scontare una pena di 10 anni di reclusione, con interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e da ogni incarico ove siano presenti minori o che riguardino essi.