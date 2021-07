Violento scontro tra Suv e moto, grave centauro | Alcoltest inguaia 73enne - Tuttoggi

Il giovane 27enne è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Città di Castello con numerose fratture e traumi | L'automobilista è stato denunciato, aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite

Brutto incidente, nella serata di ieri (7 luglio), a Celalba (San Giustino), dove il bilancio parla di un ferito grave e un 73enne del posto denunciato.

Quest’ultimo era alla guida di un Suv lungo la Sp 200, quando all’altezza dell’intersezione con via Boccaccio – per cause in corso di accertamento – si è scontrato con una moto proveniente dall’altro senso di marcia, condotto da un 27enne anch’esso di San Giustino.

Il giovane, dopo l’impatto, ha perso il controllo della due ruote cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri di San Giustino, il giovane è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Città di Castello, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa di serie fratture agli arti inferiori e traumi al torace.

I militari hanno infine sottoposto il 73enne agli accertamenti di rito, finalizzati soprattutto a verificarne lo stato psicofisico. E l’alcoltest è stato impietoso: l’uomo aveva infatti un tasso alcolemico 3 volte oltre il massimo consentito. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.