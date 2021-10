Violenta lite fuori da un generi alimentari, 25enne in ospedale - Tuttoggi

Una violenta lite fuori da un market a pochi passi dalla stazione di Terni è finita con un 25enne in ospedale ed un 46enne accusato di lesioni personali.

Una violenta lite fuori da un “generi alimentari” a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Terni è finita con un 25enne in ospedale ed un 46enne indagato per lesioni personali.

L’allarme è scattato mercoledì sera intorno alle 20.45, in via Marco Claudio, dopo che al 112 era arrivata una telefonata che segnalava una violenta lite in corso tra stranieri. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della Sezione radiomobile di Terni insieme a quelli della stazione di Collescipoli, seguiti anche da un equipaggio della Guardia di finanza e una volante della polizia.

Sul posto, i militari dell’Arma hanno quindi bloccato ed identificato due giovani, entrambi nigeriani. Il primo dei due stranieri (classe 1975) stava trattenendo per terra il secondo straniero (classe 1996), dopo averlo ripetutamente colpito al volto e sul corpo con pugni e testate.

Secondo quanto poi ricostruito, la lite è nata dopo che la proprietaria del negozio di generi alimentari – moglie del 46enne e anche lei nigeriana – si era rifiutata di vendere ulteriori alcolici al 25enne che, ubriaco, l’ha a quel punto aggredita. Il 46enne è quindi intervenuto a difendere la moglie, colpendo ripetutamente il giovane.

Lo straniero 25enne è stato quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria” di Terni per le cure del caso, ma al momento le sue condizioni non risulterebbero gravi. La posizione del connazionale 46enne è stata posta all’attenzione della Procura della Repubblica di Terni per il reato di “lesioni personali”. I carabinieri comunque stanno anche procedendo anche ad una valutazione complessiva sull’attività commerciale ed alla verifica delle condizioni igienico sanitarie del locale per i successivi provvedimenti di competenza.