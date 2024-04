Viaggia in prima classe senza averne diritto poi insulta e minaccia la capotreno: denunciato 20enne - Tuttoggi.info

In prima classe ma con un biglietto per la seconda classe, dormiva con i piedi appoggiati sul sedile e poi ha insultato e minacciato la capotreno

Avrebbe insultato e minacciato la capotreno in servizio su un treno regionale: per questo un 20enne italiano è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale dalla polizia ferroviaria di Foligno.

Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava in prima classe pur essendo in possesso di un biglietto per la seconda classe e stava dormendo con i piedi appoggiati sul sedile. La capotreno, pertanto, ha richiamato l’attenzione del viaggiatore al rispetto delle norme previste dal regolamento delle ferrovie di non insudiciare i sedili con le scarpe e per tutta risposta ha ricevuto una reazione scomposta da parte dell’uomo.

Dal controllo del biglietto è emersa anche la sua irregolarità, per cui è stato invitato a recarsi in una carrozza di seconda classe. A tale richiesta l’uomo ha inveito nei suoi confronti con frasi offensive, aggressive e minacciose tanto da costringere la capotreno ad allontanarsi per salvaguardare la propria incolumità, mentre in suo aiuto sono intervenuti alcuni viaggiatori presenti. Richiesto l’intervento alla Sala Operativa Compartimentale, l’operatore ha provveduto ad inviare sul posto la pattuglia della Polfer di Foligno che ha fatto scendere il viaggiatore dal treno identificandolo e procedendo nei suoi confronti.